“Η φωτογραφία της ζωής μου” κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Τρεις ξεχωριστοί άνθρωποι, μαζί με την Μαριάννα Τουμασάτου, “ξεναγούνται” σε εικόνες από την ζωή τους, που “δημιούργησε” ο Αλέξανδρος Μαραγκός.

«Η φωτογραφία της ζωής μου» κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 την Πέμπτη 4 Μαρτίου, στις 21:00, με παρουσιάστρια τη Μαριάννα Τουμασάτου.

Μέσα από τυπωμένες αναμνήσεις, μέσα από φωτογραφίες, το «πριν» έρχεται στο «τώρα» αιχμαλωτίζοντας συναισθήματα χαράς, συγκίνησης, νοσταλγίας, παραδοχής.

Με τη βοήθεια του φωτογράφου, Αλέξανδρου Μαραγκού και της ομάδας παραγωγής, η εκπομπή «δημιουργεί» ξανά το χθες. Τα πρόσωπα στήνονται και πάλι μπροστά στον φακό, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια ρούχα και τα ίδια αντικείμενα. Περικυκλωμένοι από εικόνες του παρελθόντος, οι πρωταγωνιστές, πολλά χρόνια μετά, μπορούν να κρατήσουν και πάλι την ίδια φωτογραφία στα χέρια τους.

«Η φωτογραφία της ζωής μου» στην πρεμιέρα της ξεφυλλίζει τρία φωτογραφικά άλμπουμ και υποδέχεται τον Ακριβό Τσολάκη, τον Γιώργο Γεροντιδάκη και τη Φωτεινή Ανέστη.

Ο Ακριβός Τσολάκης γεννήθηκε το 1930 στην Θεσσαλονίκη και έχασε τους γονείς του πολύ μικρός. Διάβαζε μόνος στο σπίτι και κατάφερε να μπει στην σχολή Ικάρων το 1949. Από εκεί, ξεκινά η ζωή του ως «ιπτάμενος». Το 1951, πήγε με την ελληνική αποστολή στην Κορέα. Έμεινε 15 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία. Το 1965 ξεκινά ένας νέο κύκλος, στην Ολυμπιακή Αεροπορία, όπου έμεινε για 25 χρόνια. Εκεί, γνώρισε τη δεύτερη γυναίκα του και απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο.

Το 2002, ίδρυσε την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων. Έχει διερευνήσει μέχρι σήμερα 250 ατυχήματα. Η πιο συγκλονιστική εικόνα είναι όταν έφτασε στο Γραμματικό, μετά την αεροπορική τραγωδία της Helios. Οι εικόνες που αντίκρυσε εκεί τον έκαναν να χάσει τον ύπνο του και να βλέπει εφιάλτες.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα, όπου και μεγάλωσε μαζί με την οικογένειά του. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν 4 ετών. Έχει συνολικά 5 αδέλφια. Το ξεκίνημα της καριέρας του ως ηθοποιός έγινε τυχαία. Έκανε λίγα διαφημιστικά και στη συνέχεια, τον κάλεσαν να πάει στο casting της ταινίας «Peppermint». Ο Γιώργος πήγε και, όταν ο σκηνοθέτης, Κώστας Καπάκας τον ρώτησε γιατί θα ήθελε να πάρει τον ρόλο, εκείνος του απάντησε πως ήθελε να χάσει ώρες από τα μαθήματα. Το «Peppermint» ήρθε σε μια καλή χρονική στιγμή γι? αυτόν, γιατί στάθηκε και μια διέξοδος από τα προβλήματα που υπήρχαν στο σπίτι.

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ήρθε μέσα από τη σειρά «Τα Φτερά του Έρωτα», όπου είχε την χαρά να συνεργαστεί με τη Μαριάννα Τουμασάτου. Εκεί υποδυόταν τον γιο της και, όπως λέει και ο ίδιος, «είναι η δεύτερη μαμά του». Οι παιδικές θεατρικές παραστάσεις, στις οποίες συμμετείχε, ήταν πολύ σημαντικές γι? αυτόν, γιατί έχει μεγάλη ευαισθησία στα παιδιά. Όπως ο ίδιος δηλώνει, επιλέγει να παίζει σε έργα τα οποία έχουν νόημα, γιατί θέλει να νιώθει ότι μέσα από την τέχνη του προσφέρει.

Η Φωτεινή Ανέστη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Περιστέρι. Είναι παιδί CODA, δηλαδή παιδί που γεννήθηκε από κωφούς γονείς. Η ίδια και ο αδελφός της έμαθαν πρώτα να νοηματίζουν και μετά να μιλούν. Η μητέρα τους τα κοίμιζε στα πόδια της και έδενε μια κλωστή στο πόδι των παιδιών, έτσι ώστε να καταλαβαίνει τις κινήσεις τους το βράδυ. Για εκείνη ήταν μία φυσική εξέλιξη να γίνει διερμηνέας της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Η απώλεια του πατέρα της το 2014, ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της. Στα 23 παντρεύτηκε και έκανε έναν γιο, τον Στέργιο.

«Η φωτογραφία της ζωής μου», με παρουσιάστρια τη Μαριάννα Τουμασάτου κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 4 Μαρτίου στις 21:00.