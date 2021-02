Κοινωνία

Σύλληψη υπόπτου για το σκυλάκι που βρέθηκε πνιγμένο

Οι Αρχές έφθασαν στα ίχνη του από την εξέταση διαφόρων βίντεο από την περιοχή όπου βρέθηκε νεκρό το άτυχο τετράποδο.

Ένας άνδρας, 33 ετών, φέρεται να είναι ο δράστης της αποτρόπαιης δολοφονίας δια πνιγμού στη θάλασσα, ενός λευκού μικρόσωμου σκύλου στη Σκιάθο.

Ο 33χρονος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής από άνδρες του Λιμεναρχείου Σκιάθου, μετά από την αξιοποίηση υλικού από διάφορα βίντεο της περιοχής.

Το άτυχο σκυλάκι, που βρέθηκε δεμένο σε σιδερένιο πάσαλο και πνιγμένο μέσα στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, φέρεται να φρόντιζε γνωστή στον νεαρό γυναίκα.

Εναντίον του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Λιμεναρχείο Σκιάθου και κατατέθηκε στην Εισαγγελία Βόλου. Ο 33χρονος θα αφεθεί ελεύθερος, αφού έχει παρέλθει η αυτόφωρη διαδικασία, μέχρι και την τακτική δικάσιμο που θα γίνει σύντομα.

Σύμφωνα με το SkiathosLife.gr, o ίδιος δεν παραδέχεται την πράξη του ενώ άγνωστο παραμένει αν ο συγκεκριμένος άνδρας ευθύνεται για τις αποτρόπαιες πράξεις πυροβολισμού με αεροβόλο σε σκυλιά της περιοχής, με αποτέλεσμα τη θανάτωση ενός από αυτά.