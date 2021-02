Οικονομία

Golden Visa: Ειδικό τμήμα για τις άδειες διαμονής σε επενδυτές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος η προσέλκυση νέων επενδύσεων, μέσα από την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, σύμφωνα με το Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου.

Από την Δευτέρα 1η Μαρτίου ανοίγει τις πόρτες του το νέο Τμήμα για χορήγηση αδειών διαμονής επενδυτών Πολιτών Τρίτων Χωρών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στόχος είναι η ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης και η προσέλκυση νέων επενδύσεων με προφανή οφέλη για την ελληνική οικονομία, μέσα από την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών τρίτων χωρών που θέλουν να καταθέσουν αίτημα επενδυτικής άδειας ( golden visa).

Οι πολίτες τρίτης χώρας με τα μέλη της οικογένειά τους, καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής:

για επενδυτική δραστηριότητα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, ή μόνιμου επενδυτή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύει

θα εξυπηρετούνται από το Τμήμα Αδειών Διαμονής Επενδυτών Πολιτών Τρίτων Χωρών που βρίσκεται στο κτίριο του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου επί της Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης-Νίκαια.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για ημερομηνία και ώρα προσέλευσης στην Υπηρεσία είναι : (+30) 213-162-9039

Για πληροφορίες, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι (+30) 213-162-9031

Ερωτήματα και διευκρινήσεις σχετικά με:

αιτήματα που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Επενδυτών του Υπουργείου αποστέλλονται στο e-mail: invest.dep@migration.gov.gr

γενικές πληροφορίες, προς εξυπηρέτηση των πολιτών στο e-mail: dmsecretariat@migration.gov.gr

Επισημαίνεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που έχουν ορίσει ραντεβού για την υποβολή αιτημάτων πλην των ανωτέρω κατηγοριών (επενδυτή άρθρου 16 και μόνιμου επενδυτή άρθρου 20Β, του ν.4251/2014) παρακαλούνται όπως καλέσουν στο τηλέφωνο 210-4141664 προκείμενου να τα τροποποιήσουν.