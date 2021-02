Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου - Χαρδαλιάς για την παράταση του lockdown και τον κορονοϊό (βίντεο)

Τα νέα περιοριστικά μέτρα και η ανησυχία των ειδικών για τα κρούσματα, τις μεταλλάξεις και την πίεση στο ΕΣΥ. Τι λέει ο Μάριος Θεμιστοκλέους για τους εμβολιασμούς.

Ενημέρωση για την πανδημία κορονοϊού, τους εμβολιασμούς και τα περιοριστικά μέτρα του lockdown, έκαναν οι:

Νίκος Χαρδαλιάς, Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

Βάνα Παπαευαγγέλου , Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και

, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Γκίκας Μαγιορκίνης, Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Στη ενημέρωση συμμετείχαν οι:

Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Βασίλης Κοντοζαμάνης, Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, για τα ζητήματα που αφορούν στο σύστημα Υγείας.