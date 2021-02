Κοινωνία

Χαρδαλιάς: Παράταση του lockdown στην Αττική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιές περιοχές της χώρας μπαίνουν στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου. Φορτισμένος συναισθηματικά ήταν ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου («βαθύ κόκκινο») παραμένουν και την επόμενη εβδομάδα οι Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Εύβοιας (πλην Σκύρου), Αχαΐας, Αρκαδίας και οι δήμοι Καλυμνίων και Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι ο Δήμος Μυκόνου βγαίνει από το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου και μπαίνει στο επίπεδο επιτήρησης, μιας και υπάρχει βελτίωση στην επιδημιολογική εικόνα του νησιού, όπου υπάρχουν 3 ενεργά κρούσματα, όταν στις 3 Φεβρουαρίου είχαν φτάσει τα 53.

Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) μπαίνουν μέχρι τις 8 Μαρτίου οι Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας (πλην Μεγανησίου), Θεσπρωτίας (ιδιαίτερη προσοχή συνέστησε στον Δήμο Ηγουμενίτσας), Σύρου, Σάμου, Ηρακλείου, Κορινθίας (με ιδιαίτερη σύσταση για το Λουτράκι) και οι δήμοι Αρταίων, Διδυμότειχου, Λοκρών και Αμφιλοχίας.΅

Επίσης, παραμένουν στο “κόκκινο” οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ηλείας (πλην των δήμων Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Αρχαίας Ολυμπίας), Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ρεθύμνου, η Θάσος, ο Δήμος Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ο Δήμος Ζίτσας Ιωαννίνων, οι δήμοι Ναυπλιέων και Άργους- Μηκυνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, καθώς και οι δήμοι Τανάγρας και Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στους δήμους Λάρισας και Βόλου τονίζοντας ότι το επιδημιολογικό φορτίο παρουσιάζει επικίνδυνα αυξητική τάση τα τελευταία 24ωρα. «Παρακαλούμε τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και συνεπείς στην τήρηση των μέτρων. Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω έξαρση του ιικού φορτίου και να μην χρειαστεί να ληφθούν επιπλέον μέτρα», είπε ο κ. Χαρδαλιάς.

Βγαίνουν από το “κόκκινο” δήμοι Τεμπών και Καρπάθου, όπου η επιδημιολογική εικόνα έχει βελτιωθεί.

Για τους συνοριακούς σταθμούς Κακαβιάς και Ευζώνων

Νέα δεδομένα ισχύουν από τις 6 το πρωί της Δευτέρας 1 Μαρτίου, μέχρι και τις 6 το πρωί της 15ης Μαρτίου, για τους συνοριακούς σταθμούς Κακαβιάς και Ευζώνων. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω διασπορά του ιού από τις χερσαίες πύλες εισόδου, ισχύουν τα εξής για τους συνοριακούς σταθμούς Κακαβιάς και Ευζώνων:

Το ωράριο εισόδου από τους εν λόγω σταθμούς διαμορφώνεται από τις 7:00 έως τις 7:00 το απόγευμα (συμπεριλαμβανομένης και της διέλευσης φορτηγών οχημάτων), αντί από τις 7:00 το πρωί έως τις 11:00 το βράδυ που ίσχυε μέχρι τώρα.

Το όριο των 700 ατόμων που είχαν δικαίωμα εισόδου από τους εν λόγω σταθμούς διαμορφώνεται πλέον σε 400 άτομα ημερησίως.

Υποχρεωτική χρήση ταχειών δοκιμασιών αντιγόνου (rapid tests) σε όλους τους εισερχόμενους στη χώρα από τους συγκεκριμένους σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών φορτηγών.

Σε περίπτωση ανίχνευσης θετικού κρούσματος δεν επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα.

Όλοι οι εισερχόμενοι από τους σταθμούς αυτούς τίθενται υποχρεωτικά σε κατ' οίκον περιορισμό για 14 ημέρες, εξαιρουμένων των οδηγών εμπορευματικών φορτηγών.

Για την Τσικνοπέμπτη

Εν όψει της Τσικνοπέμπτης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε πως δεν θα υπάρξει διαφοροποίηση στα υφιστάμενα μέτρα. Θα ισχύουν απαγόρευση κυκλοφορίας και μετακινήσεις με SMS στο 13033.

Ο κ. Χαρδαλιάς ζήτησε από όλους να περάσουν την Τσικνοπέμπτη σε στενό οικογενειακό κύκλο, για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις όσον αφορά στη διασπορά του ιού.

Φανερά φορτισμένος συναισθηματικά, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε ση συμπλήρωση ενός χρόνου από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για μία διαρκή “μάχη”, προτρέποντας τους πολίτες να εμβολιαστούν και στέλνοντας το μήνυμα «Συνεχίζουμε και να είστε σίγουροι ότι θα νικήσουμε!»