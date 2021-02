Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευαγγέλου: ανησυχία για τις μεταλλάξεις και τις νέες εστίες κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιες περιοχές έκρουσε καμπανάκι κινδύνου. Τι είπε για τα ενεργά κρούσματα στην χώρα και την πληρότητα στις ΜΕΘ. Τι ζήτησε απο όσους κάνουν δεύτερες σκέψεις για το εμβόλιο.

H Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, αφού αναφέρθηκε στα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ και στην διασπορά των νέων κρουσμάτων ανά την ελληνική επικράτεια, τόνισε ότι το επιδημιολογικό φορτίο αυξήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όπως και ο συνολικός αριθμός των ενεργών κρουσμάτων, που υπολογίζονται σε 12000 σε όλη την Ελλάδα.

Τόνισε ότι αυξήθηκε σε 56 από τις 76 περιφερειακές ενότητες το επιδημιολογικό φορτίο, και ότι ένας στους τέσσερις ασθενείς που νοσηλεύονται και δη διασωληνωμένοι, ανήκει στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 65 ετών.

Ανέφερε ότι έχει αυξηθεί στο 88% η πληρότητα των ΜΕΘ-COVID στην Αττική και ότι υπάρχει αύξηση των θανάτων τις τελευταίες ημέρες, η οποία όπως εκτίμησε θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Για την Αττική «έκρουσε κώδωνα κινδύνου» για τον Πειραιά και την Δυτική Αττική, με περισσότερα από 1000 ενεργά κρούσματα κατά περίπτωση, όπως είπε, αλλά και για τον Κεντρικό Τομέα της Αθήνας, που λόγω του μεγάλου πληθυσμού του είναι στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Η κ. Παπαευαγγέλου ανέφερε ότι παρατηρήθηκαν πολλές μικρές συρροές από συγχρωτισμό σε σπίτια και χώρους εργασίας.

Είπε ακόμη ότι δεν υπήρξε η αποκλιμάκωση του ιικού φορτίου στην Αττική από το lockdown των προηγούμενων δυόμισι εβδομάδων, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή και στις καιρικές συνθήκες όσο και στις μεταλλάξεις κορονοϊού, η διασπορά των οποίων είναι ταχύτερη, όπως σημείωσε.

Επεσήμανε πάντως ότι η πλειονότητα των πολιτών τηρεί τα μέτρα και για ακόμη μια φορά στάθηκε στην ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασίας και έκανε επίκληση στην ατομική ευθύνη.

Καταλήγοντας απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα σε όλους όσοι έκαναν δεύτερες σκέψεις για το εμβόλιο να μην είναι διστακτικοί και να προγραμματίσουν άμεσα ραντεβού για να εμβολιαστούν, λέγοντας ότι από την παγκόσμια πρακτική δεν προκύπτουν προβλήματα από το εμβόλιο, ενώ και στην Ελλάδα, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις παρενεργειών, που είναι ελαφριές και κυρίως σε ηλικιωμένους, που αντιμετωπίζονται άμεσα.

Μαγιορκίνης: βραδεία επιβράδυνση της πανδημίας, με τοπικές εξάρσεις

Αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων αλλά και η πίεση στο ΕΣΥ, καθώς την τελευταία εβδομάδα παρατηρήθηκε αύξηση στις νοσηλείες στις ΜΕΘ covid κατά 12%, ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης.

Στην Αττική παρατηρείται σημαντική αύξηση των νέων διαγνώσεων, ποσοστό 40%, μικρή στη Θεσσαλονίκη, περίπου 25%, κάτι που ανησυχεί τους επιστήμονες. Ο κ. Μαγιορκίνης έκανε λόγο για βραδεία επιβάρυνση με τοπικές εξάρσεις.

Σχετικά με την ηλιακή κατανομή των νέων διαγνώσεων, η υψηλότερη επίπτωση παρατηρείται στους 40-65 και δεύτερη ομάδα είναι οι 18 με 39 ετών.