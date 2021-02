Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Στο 0,36% οι χαμένες δόσεις

Διερευνούμε οποιοδήποτε περιστατικό παράκαμψης της λίστας, τόνισε ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 28.500 εμβολιασμοί και συνολικά οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει τους 850.000, ανέφερε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

Ο κ. Θεμιστοκλέους εξήγησε πως λειτουργεί ο μηχανισμός αναπλήρωσης, στον οποίο συμμετέχουν τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ενοπλες Δυνάμεις. Για το Υπουργείο Υγείας, είπε, το σύνθημα είναι "καμία δόση εμβολίου χαμένη, κάθε δόση είναι πολύτιμη, είναι δόση ζωής, είναι βήμα προς την κανονικότητα, προς την ελευθερία".

Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει ένα πολύ μικρό ποσοστό χαμένων δόσεων, το οποίο είναι 0,36% στα εμβολιαστικά κέντρα και αυτό όπως είπε φέρνει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως.

Αναφέρθηκε λεπτομερώς στον μηχανισμό αναπλήρωσης όπου όπως είπε επιχειρησιακά είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Τα εμβόλια έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, όπως το εμβόλιο της Pfizer που έχει διάρκεια ζωής πέντε μέρες και αν δεν χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να καταστραφεί.

Αυτό σημαίνει ότι σε μια συγκεκριμένη μέρα, όταν κλείνει η διαδικασία εμβολιασμού, λαμβάνεται ένας αριθμός από τα εμβολιαστικά κέντρα με τις αδιάθετες δόσεις που μπορεί να προκύψουν κυρίως από ακυρώσεις ραντεβού. Έτσι ο μηχανισμός αναλαμβάνει μέσα από εκατοντάδες τηλεφωνήματα να κινητοποιήσει τα στελέχη και τους πολίτες ώστε να μην υπάρχει καμιά αδιάθετη δόση εμβολίου και μέχρι στιγμής, είπε, τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ενοπλες Δυνάμεις έχουν αποδείξει ότι έχουν το μηχανισμό να το κάνουν. Όπου δεν είναι εφικτή η αναπλήρωση, είτε από τα επόμενα ραντεβού είτε από τις Ενοπλες Δυνάμεις, καλείται γενικός πληθυσμός και αυτό, είπε, έχει συμβεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε καταστάσεις, όπως η κακοκαιρία στην Αττική, όπου μπροστά στον κίνδυνο πολλών αδιάθετων δόσεων, ενεργοποιήθηκαν όλοι οι διαθέσιμοι μηχανισμοί και τα Σώματα Ασφαλείας και εμβολιάστηκαν κλειστές δομές και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και γενικός πληθυσμός.

Ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει διεύρυνση των ομάδων αναπλήρωσης και σε άλλες κατηγορίες και εξετάζεται ως λύση η επόμενη ομάδα προτεραιοποίησης. Πρόσθεσε ότι σε κάποιες χώρες το θέμα το χειρίζονται τα εμβολιαστικά κέντρα και σε άλλες, όπως το Ισραήλ, το οποίο δεν εφαρμόζει σχεδόν κανένα κανόνα στις αδιάθετες δόσεις, εμβολιάζει από συνοδούς πολιτών που ήγαν να εμβολιαστούν μέχρι και περαστικούς από το δρόμο, και υπάρχει και το παράδειγμα της Αμερικής που εφαρμόζει ένα σύστημα περίπου σαν της Ελλάδας, αλλά χρησιμοποιεί και ομάδες από άλλες κατηγορίες (εκτός Σωμάτων Ασφαλείας και Ενοπλων Δυνάμεων), όπως οι διανομείς σε κούριερ ή οι οδηγοί ταξί.

Παράκαμψη της λίστας εμβολιασμού

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι διερευνώνται όλες οι περιπτώσεις παράβασης της λίστας και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

"Η διαφάνεια αποτελεί το βασικό πυλώνα του όλου εγχειρήματος και σε αυτό δεν γίνεται καμία διαπραγμάτευση και καμία έκπτωση", υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι έχει ενεργοποιηθεί η Αρχή Διαφάνειας, η οποία έχει κάνει πολλούς ελέγχους. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να είναι απαραβίαστο, ειδικά συστήματα τέτοιας έκτασης. "Η διενέργεια εμβολιασμών δεν είναι ένα παιχνίδι κλέφτες και αστυνόμοι, είναι μια διαδικασία που θα μας οδηγήσει στην ελευθερία και το κυριότερο, αφήνουμε τους παραβάτες στην ηθική απαξίωση της κοινωνίας".