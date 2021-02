Κοινωνία

Λιγνάδης: γιατί οι Αρχές είπαν “όχι” σε αίτημα για βραχιολάκι

Πως αιτιολογείται η απόφαση, μετά από πολύωρη διάσκεψη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, που κατέληξαν στην προφυλάκιση του καλλιτέχνη.

"Αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλες αξιόποινες πράξεις, σε κάθε δε περίπτωση, ομοειδείς με την κακουργηματική πράξη του βιασμού κατά συρροή" αναφέρουν οι δικαστικές αρχές στο ένταλμα προσωρινής κράτησης του Δημήτρη Λιγνάδη που εκδόθηκε λίγο μετά τις 2 το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Δημήτρης Λιγνάδης οδηγήθηκε στις Φυλακές Τριπόλεως, καθώς Ανακρίτρια και Εισαγγελέας αρνήθηκαν οποιοδήποτε ενδεχόμενο κατ' οίκον περιορισμού με βραχιολάκι ηλεκτρονικής επιτήρησης στον κατηγορούμενο, θεωρώντας ότι η επιβολή ενός τέτοιου περιοριστικού μέτρου "καθίσταται μη επαρκής" καθώς από τα στοιχεία της υπόθεσης έκριναν πως: καταδεικνύεται η σαφής εξακολουθητική εγκληματική ροπή του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του κατηγορούμενου, για τον λόγο δε αυτό, κρίνεται ότι δεν καθίσταται επαρκής η επιβολή σε αυτόν, του περιοριστικού όρου του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, για την αποτροπή του από την τέλεση νέων αδικημάτων, η δε κρίση αυτή τελεί σε ανεξαρτησία από την εκ μέρους του υποβολή αντιστοίχου αιτήματος ή μη".

Στο ένταλμα για την προφυλάκιση του κατηγορουμένου η δικαστική λειτουργός κάνει ιδιαίτερη μνεία σε στοιχεία που "προκύπτουν εναργώς από τη συνδυαστική και συνολική εκτίμηση του συλλεγέντος υλικού, το οποίο δεν κλονίζεται από την απολογία και τα εισφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία εκ μέρους του κατηγορουμένου" ενώ αναφέρεται σε "αδιάλειπτη επιθυμία του για ικανοποίηση, της γενετήσιας ορμής του με ανήλικα, κυρίως άρρενα, άτομα, αδιαφορώντας για το ενδεχόμενο προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους και της γενετήσιας ελευθερίας τους".

Η προσωρινή κράτηση του Δημήτρη Λιγνάδη στηρίζεται στην εκτίμηση Ανακρίτριας και Εισαγγελέα ότι σε βάρος του καλλιτέχνη προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα του βιασμού κατά συρρόη. Παράλληλα θεωρήθηκε ότι η φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αδικημάτων αυτών σε συνδυασμό με τους χρόνους τέλεσής τους, που απέχουν μεταξύ τους 5 χρόνια, καταδεικνύουν "σταθερή εγκληματική ροπή στην τέλεση συναφών αδικημάτων". Και για την προφυλάκιση του κατηγορουμένου, όπως και για την σύλληψη του, η δικαστική λειτουργός φαίνεται να δίνει έμφαση σε συγκεκριμένες παραμέτρους όπως:

Συγκεκριμένη μεθοδολογία

Συστηματική προσέγγιση των παθόντων από τον κατηγορούμενο

Επιμονή από μέρους του στην καλλιέργεια των κατάλληλων συνθηκών σε ιδιωτικούς χώρους φυσικής του εξουσίασης για τη δημιουργία, κλίματος εμπιστοσύνης με αυτούς, καθώς εκμεταλλευόταν, αφενός, τη δική του κοινωνική αναγνώριση και επαγγελματική καταξίωση, αφετέρου την επιθυμία των παθόντων για κοινωνική αναβάθμιση και ενασχόληση με τον χώρο του θεάματος

Ασκηση σωματικής βίας ή περιαγωγής των παθόντων σε κατάσταση αναισθησίας ή ανικανότητας για αντίσταση

Στις καταθέσεις τους οι πιο δικοί του άνθρωποι, λίγες ώρες πριν ο καλλιτέχνης κριθεί προφυλακιστέος, επιβεβαίωσαν ότι κατά τους επίμαχους χρόνους ο κατηγορούμενος δεν βρισκόταν ούτε στην Αθήνα, ούτε στην Επίδαυρο.

Στην ανακρίτρια κατέθεσε ο αδελφός του, ο όποιος μάλιστα έχει το κινητό του κατηγορούμενου και τα κλειδιά του σπιτιού του, οι επί σειρά ετών φίλοι του Ελένη Κούρκουλα και Διονύσης Παναγιωτάκης καθώς και μία δικαστική λειτουργός, συγγενικό πρόσωπο της πρώην συζύγου του αδελφού του.