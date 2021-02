Κοινωνία

Επεισόδια στη συγκέντρωση για τον Κουφοντίνα (βίντεο)

Ταραχές ξέσπασαν στην Ομόνοια. Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές που πραγματοποιούσαν πορεία αλληλεγγύης στον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι γύρω από την Ομόνοια, όταν διαδηλωτές που πραγματοποιούσαν πορεία υπέρ του κρατούμενου απεργού πείνας, Δημήτρη Κουφοντίνα, συγκρούστηκαν με αστυνομικούς.

Οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έκαναν χρήση χημικών για να απωθήσουν το πλήθος, ενώ ακολούθησε “κλεφτοπόλεμος” στους γύρω δρόμους.