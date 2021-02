Υγεία - Περιβάλλον

Αγοράκι με σπάνιο σύνδρομο δίνει “μάχη για την ζωή” στην Εντατική (βίντεο)

Ώρες αγωνίας και για το λίγων ημερών μωρό που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ με κορονοϊό.

Της Κατερίνας Χαράλαμπου

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα αγοράκι πέντε ετών, που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Non Covid του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Ο μικρός νοσεί από ένα σπάνιο υπερφλεγμονωδες σύνδρομο, το οποίο εμφανίζεται σε παιδιά 4 με 6 εβδομάδες αφού έχουν περάσει ελαφρά τον κορονοϊό. Το αγοράκι είχε μεταφερθεί αρχικά στο Ωνάσειο καθώς η νόσος του προκάλεσε επιπλοκές στην καρδιά και στη συνέχεια επέστρεψε στο Νοσοκομείο Παιδων.

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο σε ανακοίνωση του αναφέρει «σχετικά με την πρόσφατη νοσηλεία 5χρονου ανασφάλιστου παιδιού με σπάνιο πολυοργανικό φλεγμονώδες σύνδρομο, αναφέρουμε ότι το παιδί νοσηλευόταν στο ΓΝΑ Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» σε κρίσιμη κατάσταση λόγω βαριάς καρδιακής ανεπάρκειας που δεν αντιμετωπιζόταν με φαρμακευτική θεραπεία. Η μεταφορά στο ΩΚΚ έγινε μετά από αίτημα των Ιατρών και του Διοικητή του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», δεδομένου ότι το ΩΚΚ είναι το μόνο Νοσοκομείο όπου εφαρμόζεται η μέθοδος μηχανικής υποστήριξης τύπου ECMO σε παιδιατρικούς ασθενείς».

Όπως αναφέρει το Ωνάσειο, «Μετά την εισαγωγή του μικρού ασθενή στο ΩΚΚ, αξιολογήθηκε από τους Ιατρούς των Τμημάτων Παιδοκαρδιολογικού και Παιδοκαρδιοχειρουργικού καθώς και της Παιδοκαρδιολογικής-Παιδοκαρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και αποφασίστηκε η επείγουσα χειρουργική τοποθέτηση συστήματος μηχανικής υποστήριξης του μυοκαρδίου (ECMO), λόγω βαριάς καρδιακής ανεπάρκειας και έκπτωσης της καρδιακής λειτουργίας. Ο μικρός ασθενής υποστηρίχθηκε μηχανικά για τέσσερις ημέρες, παραμένοντας νοσηλευόμενος στην Παιδοκαρδιοχειρουργική ΜΕΘ, υπό την φροντίδα των Ιατρών των προαναφερθέντων Τμημάτων. Μετά την πάροδο των τεσσάρων ημερών, η κατάσταση της υγείας του παιδιού βελτιώθηκε, η καρδιά απέκτησε πολύ καλή λειτουργία και έγινε επιτυχής διακοπή της μηχανικής υποστήριξης. Το παιδί μεταφέρθηκε σήμερα Παρασκευή στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» σε σταθερή κατάσταση για συνέχιση της νοσηλείας του».

Το τεστ του για κορονοϊό είναι αρνητικό, έχει όμως υψηλά αντισώματα. Άλλα δύο περιστατικά αντιμετώπισαν οι γιατροί στην παιδιατρική κλινική του Μetropolitan Ηospital.

Τα παιδιά με σχετιζόμενο με την COVID-19 πολυσυστηματικό υπερφλεγμονώδες σύνδρομο εμφανίζουν υψηλό πυρετό, έντονο κοιλιακό άλγος, διαρροϊκές κενώσεις και μυοκαρδίτιδα.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται η αγωνία και για το 26 ημερών βρέφος που νοσηλεύεται δια σωληνωμένο με κορονοϊό στο «Αγλαΐα Κυριακού».