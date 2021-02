Life

Ο Lamanif κατέθεσε μήνυση για το βίντεο με προσωπικές στιγμές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ράπερ στις πρώτες του δηλώσεις, μετά από την περιπέτεια με την ολιγοήμερη εξαφάνιση του.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Συνοδευόμενος από τους δύο δικηγόρους ο 24χρονος ράπερ Lamanif, πέρασε σήμερα το μεσημέρι το κατώφλι του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, για να καταθέσει μήνυση σε όσους φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση εκβιασμού που τον οδήγησε να εξαφανιστεί.

«Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη, κινήθηκα νομικά για έναν και μόνο λόγο, ώστε ποτέ κανείς, ξανά, να βιώσει αυτό που πέρασα εγώ. Είδα ότι η οικογένεια είναι πολύ σημαντικό πράγμα, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και όσους έδειξαν στήριξη σε αυτήν», τόνισε ο Lamanif.

Ο νεαρός ράπερ στις πρώτες του δηλώσεις μετά την περιπέτεια του εμφανίζεται αποφασισμένος να μην κάνει πίσω: «Προσπαθώ πάλι να πατήσω στα πόδια μου, βγαίνω με τον πατέρα μου κάθε μέρα, θα το πάω στο τέρμα όσον αφορά αυτό που έγινε, δεν έχω να φοβηθώ κάτι, δεν αγχώνομαι για τίποτα, θα βρω τα πατήματά μου σύντομα…».

Σύμφωνα με πληροφορίες ζητά την ποινική δίωξη μιας γυναίκας που δημοσίευσε βίντεο με προσωπικές του στιγμές και όσων το αναπαρήγαγαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεχόταν συνεχείς εκβιασμούς, υπάρχουν ενδείξεις ότι διέρρευσε από συγκεκριμένο πρόσωπο προς άλλα πρόσωπα. Τον εκβίαζε για χρηματικά τιμήματα», επισημαίνει ο δικηγόρος, Νίκος Δαμιανός.

Αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεργαστούν άμεσα με συναδέλφους από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να βρουν τα ίχνη όσων φέρονται να εκβίασαν το νεαρό ράπερ».

«Τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται είναι πολλά. Είναι ένα πρόσωπο αρχικά και η αστυνομική έρευνα θα φέρει την αποκάλυψη όλου του πλέγματος», σημειώνει η δικγόρος Κική Παπακιρτζίδου.

Ο 24χρονος εξαφανίστηκε στις 8 Φεβρουαρίου μετά τη δημοσίευση του ροζ βίντεο και βρέθηκε πέντε ημέρες αργότερα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Ανάληψης σε άσχημη σωματική και ψυχολογική κατάταση.