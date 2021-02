Κοινωνία

Αυξάνονται τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία σε όλη τη χώρα

Ποια είναι τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημόσιων σχολείων, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση.

Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα κρίνονται οι αιτήσεις των σχολείων, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως Πρότυπα ή Πειραματικά, εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θα ακολουθήσει άμεσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολικών μονάδων.

Υλοποιώντας το όραμα αλλά και τη δέσμευση της ηγεσίας του Υπουργείου για διεύρυνση του δικτύου των Προτύπων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.), ιδρύονται και λειτουργούν ολοένα περισσότερα, με σκοπό να συμβάλλουν στον καλύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Κατ’ εφαρμογή του νόμου 4692/2020, θα κληθούν δημόσια σχολεία της χώρας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να αποκτήσουν έναν εκ των δύο χαρακτηρισμών.

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των δημόσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

τα προσόντα και η επάρκεια (οργανικότητα, αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού με οργανική θέση κ.ά.) του εκπαιδευτικού προσωπικού, η συμμετοχή ή διάκριση της σχολικής μονάδας ή ομάδας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και νέες δράσεις, δημιουργικές πρωτοβουλίες, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, η εμπειρία του σχολείου στο πεδίο της πρακτικής άσκησης φοιτητών, η διοργάνωση ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., η διοργάνωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, η λειτουργία μαθητικών ομίλων, η υλοποίηση καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας, οι ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις και οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης του σχολείου, το μέγεθος της σχολικής μονάδας, η τοποθεσία της σχολικής μονάδας.

Η μεταξύ τους διάκριση έγκειται στο ότι τα μεν Πρότυπα Σχολεία είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα τα, δε, Πειραματικά Σχολεία είναι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού ΠΕΙ.Σ.

Ο χαρακτηρισμός ενός λειτουργούντος σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Βασική στόχευση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελεί - όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου - αφενός η λειτουργία πρότυπων και πειραματικών σχολικών μονάδων στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, τα Ιόνια Νησιά και τη Στερεά Ελλάδα, που στερούνται, σήμερα, τέτοιων εκπαιδευτικών δομών, και αφετέρου η αύξηση και υποστήριξη των σχολείων ανά βαθμίδα σε εκείνες τις Περιφέρειες όπου ήδη υφίστανται. Τέλος είναι δυνατή και η περαιτέρω ενίσχυση και διασύνδεση των ήδη υφισταμένων μονάδων με καινούριες και περισσότερες βαθμίδες.

Υπενθυμίζεται ότι το δίκτυο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ενισχύθηκε και διευρύνθηκε. Τα Πρότυπα Σχολεία, από 4 μόνο στην Αθήνα και ένα στα Ιωάννινα, επεκτάθηκαν σε 28 σε όλη τη χώρα ενώ προβλέφθηκε και η δημιουργία Πρότυπων ΕΠΑΛ, και παράλληλα λειτουργούν 34 Πειραματικά Σχολεία. Ζητούμενο είναι τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία να δρουν ως εκπαιδευτικό εργαστήριο εθνικών διαστάσεων, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαφοροποιημένων και καινοτόμων εκπαιδευτικών πολιτικών, με απώτερο σκοπό να συμβάλουν στη διαμόρφωση και διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών προτύπων και πρακτικών σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και να συντελέσουν, με τον τρόπο αυτό, στη συνολική αναβάθμισή του.

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Από σήμερα η προοπτική γίνεται πραγματικότητα. Δημόσια σχολεία της χώρας μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν ως Πρότυπα ή Πειραματικά, πληρώντας συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, με σημαντικότερη παράμετρο σε αυτήν τη μεταρρύθμιση την προσπάθειά τους να βελτιωθούν. Επιδίωξή μας, τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία, θεσμός που έχει αγκαλιαστεί όλα τα χρόνια λειτουργίας του από την κοινωνία, να δημιουργηθούν σε όλες τις Περιφέρειες και να επεκταθούν, διαχέοντας τις καλές τους πρακτικές σε όλο το σχολικό δίκτυο της χώρας, ώστε να ενισχυθεί οριζοντίως για κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.»

Η Υφυπουργός Ζέττα Μακρή δήλωσε: «Πιστοί στο όραμά μας για ποιοτική εκπαίδευση, ενισχύουμε τον θεσμό των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και προτρέπουμε τα δημόσια σχολεία της χώρας να ανταποκριθούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον χαρακτηρισμό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως Πρότυπων και Πειραματικών και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αναβάθμισής τους με υψηλά παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά κριτήρια.»