Πανελλαδικές 2021: Οι νέοι συντελεστές ελάχιστων βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ

Ποιες "τιμές" ορίστηκαν, αντιστοίχως, ως ελάχιστη και μέγιστη του συντελεστή της Ε.Β.Ε.

Με Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη από την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, καθορίστηκαν τα όρια του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), που αποτελεί από φέτος και στο εξής προϋπόθεση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αναλυτικότερα, ορίστηκαν ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι τιμές 0,80 και 1,20, αντίστοιχα. Επίσης, ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ορίστηκαν οι τιμές 0,70 και 1,10, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι ως συντελεστής της ΕΒΕ μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΒΕ, που θεσπίστηκε με τον πρόσφατα ψηφισθέντα Ν 4777/2021 και θα ισχύσει από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, καθορίζεται ως ο Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου.

Από εκεί και πέρα, κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα θέτει ως δική του ΕΒΕ ένα ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του επιστημονικού πεδίου του υποψηφίου. Το ποσοστό αυτό θα κυμαίνεται, με βάση τα παραπάνω, μεταξύ του 80% και 120%.

Για παράδειγμα, εάν ο Μέσος Όρος των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων ενός επιστημονικού πεδίου είναι το 10/20 και ένα πανεπιστημιακό τμήμα επιλέξει να ορίσει την ΕΒΕ του στο 90% του Μέσου Όρου (συντελεστής 0,90), αυτό σημαίνει ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στο εν λόγω τμήμα θα είναι το 9.