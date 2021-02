Life

To Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών διαγράφει τον Δημήτρη Λιγνάδη

«Οι ισχυρισμοί του Δ. Λιγνάδη ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα», τονίζει το ΣΕΗ.

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), σε ανακοίνωσή του αναφέρεται στο απολογητικό υπόμνημα του - προφυλακισμένου πια - τέως καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη, τονίζοντας πως «οι ισχυρισμοί με τους οποίους καταφέρεται εναντίον του σωματείου, αυτού καθαυτού, αλλά εν τέλει και του κάθε ενός μέλους του ξεχωριστά, δεν είναι πρωτότυποι. Έχουν χρησιμοποιηθεί - από άλλους - και στο παρελθόν και καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα».

«Η επίθεση που δεχόμαστε, για μια ακόμη φορά, αποδεικνύει πως το σωματείο μας είναι όπλο στα χέρια μας. Όπλο δυνατό και διαχρονικό, που μπορεί με τη δράση του να προστατέψει τον καθένα και την καθεμία από μας. 'Αλλωστε αυτός είναι ο ρόλος του. Ανέκαθεν. Να υπερασπίζεται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ηθοποιών, που είναι κακοποιημένοι, όχι όμως, μόνο σεξουαλικά, αλλά και εργασιακά και εκπαιδευτικά» αναφέρει το ΣΕΗ.

Ακόμη, τονίζει πως «η επίθεση στο - ιδρυθέν το 1917 - σωματείο μας, έχει σκοπό να αποπροσανατολίσει την κοινωνία από την ουσία αυτής της υπόθεσης και του γενικότερου ζητήματος και δεν θα πέσουμε στην παγίδα να υπερασπιστούμε το αυτονόητο: την αναγκαιότητα των συλλογικών οργάνων και αγώνων για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα, που ως κλάδο μας απασχολεί, όπως άλλωστε συμβαίνει εδώ και τόσα χρόνια».

Μετά και την σημερινή του συνεδρίαση (26/02/2021), το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΗ αποφάσισε την προκήρυξη γενικής συνέλευσης σε χώρο που θα οριστεί άμεσα (λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα) την Κυριακή, 21/3/2021. Επίσης, μετά από ομόφωνη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΗ προτείνει την οριστική διαγραφή του μέλους του Δημήτρη Λιγνάδη στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση του σωματείου στις 21/3/2021 (ή όποτε αυτή γίνει λόγω τυχόν αναβολής της) λόγω «των επαρκών ενδείξεων που προκύπτουν από την προφυλάκισή του για βαρύτατα αδικήματα, τα οποία αντιβαίνουν στο κοινό αίσθημα ανθρωπισμού και δικαίου (άρθρο 8 παράγραφος 5 του καταστατικού)», καθώς και για την «διαπιστωμένη και αδιαμφισβήτητη αντισωματειακή, αντισυναδελφική και αντισυνδικαλιστική δράση του κ. Δημήτρη Λιγνάδη, όπως αυτή εκφράστηκε ρητά και μέσα από τους συκοφαντικούς, απαξιωτικούς και ατιμωτικούς για το σωματείο μας ισχυρισμούς του στο απολογητικό υπόμνημά του».

Τέλος, το ΣΕΗ ανακοινώνει μια σειρά κινητοποιήσεων: μια πανκαλλιτεχνική πορεία την Πέμπτη 4/3/2021, την συμμετοχή του στις αναγγελθείσες στάσεις εργασίας και κινητοποιήσεις, την Δευτέρα 8/3/2021, για την Ημέρα της Γυναίκας και, την συμμετοχή του στις «επετειακές» κινητοποιήσεις για τον ολόκληρο χρόνο κλειστού Πολιτισμού στις 13 και 14/3/2021.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Χθες, δημοσιεύθηκε το απολογητικό υπόμνημα του - προφυλακισμένου πια - τέως καλλιτεχνικού δ/ντή του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη. Οι ισχυρισμοί με τους οποίους καταφέρεται εναντίον του Σωματείου αυτού καθαυτού, αλλά εν τέλει και του κάθε ενός μέλους του ξεχωριστά, δεν είναι πρωτότυποι. Έχουν χρησιμοποιηθεί - από άλλους - και στο παρελθόν και καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα.

Η επίθεση που δεχόμαστε, για μια ακόμη φορά, αποδεικνύει πως το Σωματείο μας είναι όπλο στα χέρια μας. Όπλο δυνατό και διαχρονικό, που μπορεί με τη δράση του να προστατέψει τον καθένα και την καθεμία από μας. 'Αλλωστε αυτός είναι ο ρόλος του. Ανέκαθεν. Να υπερασπίζεται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ηθοποιών, που είναι κακοποιημένοι, όχι όμως, μόνο σεξουαλικά, αλλά και εργασιακά και εκπαιδευτικά.

Είμαστε βέβαιοι πως η επίθεση στο - ιδρυθέν το 1917 - Σωματείο μας έχει σκοπό να αποπροσανατολίσει την κοινωνία από την ουσία αυτής της υπόθεσης και του γενικότερου ζητήματος και δεν θα πέσουμε στην παγίδα να υπερασπιστούμε το αυτονόητο: την αναγκαιότητα των συλλογικών οργάνων και αγώνων για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που ως κλάδο μας απασχολεί, όπως άλλωστε συμβαίνει εδώ και τόσα χρόνια.

Στο σημείο αυτό, επειδή η υπερασπιστική γραμμή του κ. Λιγνάδη υπονοεί ότι έχει στηθεί μία «σκευωρία» από δικηγόρους - νομικούς συμβούλους του ΣΕΗ, οφείλουμε να ενημερώσουμε πως το ΣΕΗ διαθέτει μία και μόνη νομική σύμβουλο, που διαχρονικά παρείχε και παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες στο σωματείο για ζητήματα που αφορούν σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, συλλογικές εργατικές διαφορές, εργατικές μεταξύ μελών μας και εργοδοτών, καθώς και για ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του σωματείου, με βάση το καταστατικό και το νόμο. Το τελευταίο διάστημα, το πρωτοφανές κύμα των καταγγελιών συναδέλφων μας ηθοποιών εναντίον άλλων ηθοποιών ή/και σκηνοθετών, αφορά ζητήματα που άπτονται του ποινικού δικαίου. Γι' αυτό το λόγο, η Διοίκηση του ΣΕΗ, όποτε της ζητήθηκε από τους καταγγέλλοντες η συνδρομή της, τους πρότεινε - παράλληλα με τις γραπτές προς το ΣΕΗ καταγγελίες τους - να απευθυνθούν, αν επιθυμούν σε ποινικολόγους.

Κατόπιν όλων αυτών, μετά και την σημερινή του συνεδρίαση (26/02/2021), το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΗ αποφάσισε τα εξής:

- την προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης σε χώρο που θα οριστεί άμεσα (λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα) την Κυριακή, 21/3/2021 (θα ακολουθήσει επόμενη σχετική ανακοίνωση)

- πέρα από τη διαπιστωμένη και πάντως αδιαμφισβήτητη αντισωματειακή, αντισυναδελφική και αντισυνδικαλιστική δράση του κ. Δημήτρη Λιγνάδη, όπως αυτή εκφράστηκε ρητά και μέσα από τους συκοφαντικούς, απαξιωτικούς και ατιμωτικούς για το Σωματείο μας ισχυρισμούς του στο απολογητικό υπόμνημά του, και πρωτευόντως λόγω των επαρκών ενδείξεων που προκύπτουν από την προφυλάκισή του για βαρύτατα αδικήματα, τα οποία αντιβαίνουν στο κοινό αίσθημα ανθρωπισμού και δικαίου (άρθρο 8 παράγραφος 5 του καταστατικού), μετά από ομόφωνη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΗ προτείνει την οριστική διαγραφή του μέλους μας Δημήτρη Λιγνάδη στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας στις 21/3/2021 (ή όποτε αυτή γίνει λόγω τυχόν αναβολής της).

Όλοι οι ηθοποιοί - ανεξαρτήτως επίδοσης αξιολογούμενης από τρίτους - υπερασπιζόμαστε το Σωματείο μας, τους αγώνες μας και μέσω αυτών την αξιοπρέπειά μας στην εργασία μας και τη ζωή μας. Ήμαστε και θα είμαστε πάντα δίπλα σε όλα τα θύματα που κατάφεραν να σπάσουν τη σιωπή, να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια (προσωπικά, κοινωνικά και, κυρίως, θεσμικά) και να καταγγείλουν επώνυμα.

Ούτε δικαστές είμαστε για να έχουμε συνηθίσει την φρίκη όσων καταγγέλονται, ούτε δημοσιογράφοι για να ακολουθούμε επικοινωνιακές τακτικές, ούτε αλάνθαστοι, αλλά δηλώνουμε ότι μέσα από τα λάθη μας είμαστε πρόθυμοι να μάθουμε. Μιλάμε αυθόρμητα, ανοιχτά και πάντα με πολιτική σκέψη, εκπροσωπώντας μόνο τον κλάδο μας, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. Είμαστε θυμωμένοι γιατί μας αδικούν, μας εμπαίζουν, μας θίγουν, γιατί οι πληγές μας είναι πολλές, βαθιές, αγιάτρευτες, παλιότερες και νωπές, και η ευαισθησία μας βάλλεται πανταχόθεν.

Η υποκριτική είναι η τέχνη μας, η υποκρισία ανήκει σε άλλους.

Διατρανώνουμε την πεποίθησή μας ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για το καλό, την ηθική τάξη, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια του λειτουργήματός μας, τα αναφαίρετα εργασιακά δικαιώματά μας, την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, ώστε να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοια νοσηρά φαινόμενα. Και για τη διεκδίκηση όλων αυτών ανακοινώνουμε, τέλος, μια σειρά κινητοποιήσεων για τις οποίες σύντομα θα δημοσιεύσουμε τα σχετικά καλέσματα:

μια παν - καλλιτεχνική πορεία την Πέμπτη, 4/3/2021

την συμμετοχή μας στις αναγγελθείσες στάσεις εργασίας και κινητοποιήσεις, την Δευτέρα 8/3/2021, για την Ημέρα της Γυναίκας

και, την συμμετοχή μας στις «επετειακές» κινητοποιήσεις για τον ολόκληρο χρόνο κλειστού Πολιτισμού στις 13 και 14/3/2021.

Είμαστε μαζί και δυνατοί. Δεν εκβιαζόμαστε, ούτε φοβόμαστε.

Και δεν θα αφήσουμε καμία μόνη. Και κανέναν μόνο».