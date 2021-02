Οικονομία

Lockdown στην Αττική - Καφούνης: Αυτή πρέπει να είναι η τελευταία αναβολή

Την ανάγκη να λειτουργήσει η αγορά στις 8 Μαρτίου, με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο μοντέλο, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

«Αυτή πρέπει να είναι η τελευταία αναβολή και την Δευτέρα 8 Μαρτίου η αγορά να επαναλειτουργήσει με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο μοντέλο», δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, μετά την ανακοίνωση της παράτασης του lockdown για μια εβδομάδα.

Ο κ. Καφούνης δήλωσε: «Οι έμποροι ψυχολογικά και οικονομικά εξαντλημένοι από το συνεχές “άνοιξε-κλείσε”, συνεχίζουν να πληρώνουν την ανεξέλεγκτη κινητικότητα που γεμίζει τους δρόμους και προκαλεί η ανοχή και χαλαρότητα προς κάθε κατεύθυνση.

Οι επιβαρυμένοι υγειονομικοί δείκτες μας εγκλωβίζουν, δυστυχώς, σε μια ακόμη εβδομάδα με κατεβασμένα ρολά για τα καταστήματα και επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ επιβάρυνση για τους Έλληνες φορολογουμένους.

Αυτή όμως πρέπει να είναι η τελευταία αναβολή και την Δευτέρα 8/3 η αγορά να επαναλειτουργήσει με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο μοντέλο, που δεν θα διακινδυνεύσει την δημόσια υγεία και θα επιτρέπει στους καταναλωτές να επισκέπτονται όλα τα καταστήματα, αποφεύγοντας τις εικόνες συνωστισμού που ζήσαμε έξω από πέντε αλυσίδες. Και βέβαια η Πολιτεία θα αναλάβει σοβαρά να επιτηρήσει την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων.

Το Πάσχα πλησιάζει και αν δεν θέλουμε να “σταυρώσουμε” τον ισχυρότερο κλάδο της πραγματικής οικονομίας, θα πρέπει από τώρα και προφανώς ολόκληρο τον Απρίλιο, να δουλέψουμε αδιάλειπτα. Η ευθύνη είναι πλέον στα χέρια της Kυβέρνησης και όχι των εμπειρογνωμόνων».