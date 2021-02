Κοινωνία

Συνελήφθη γιατρός για “φακελάκι”

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Στην “παγίδα” της Αστυνομίας έπεσε ένας γιατρός του Νοσοκομείου Καλύμνου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα, συνολικού ποσού 1.500 ευρώ, που δόθηκαν από αλλοδαπούς για παροχή ιατρικών υπηρεσιών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο αλλοδαποί, μετά από συνεννόηση με την Αστυνομία, έδωσαν στον γιατρό το ποσό σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, σε χώρο εκτός του Νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να παρέμβουν τα αστυνομικά όργανα και να οδηγηθεί στο Α.Τ. Καλύμνου.

Ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα στην Κω.

Πηγή: palmostiskalymnou.blogspot.com