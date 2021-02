Κοινωνία

Επίθεση με μολότοφ στο Δημαρχείο Μοσχάτου (βίντεο)

Έπιασε φωτιά στο ισόγειο του κτηρίου. Άμεσα στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική.

Επίθεση με μολότοφ στο δημαρχείο Μοσχάτου, σημειώθηκε τα ξημερώματα στην συμβολή των οδών Κοραή και Αγίου Γερασίμου.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, άγνωστοι δράστες έσπασαν τον υαλοπίνακα του δημαρχείου από την πλευρά της οδού Αγίου Γερασίμου και πέταξαν στο εσωτερικό τού ισογείου, όπου στεγάζεται το ληξιαρχείο, βόμβα μολότοφ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Επιτόπου έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, που έσβησαν την πυρκαγιά πριν πάρει διαστάσεις. Προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στα γραφεία.

Οι δράστες αναζητούνται.