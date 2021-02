Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Johnson & Johnson: “Πράσινο φως” από επιτροπή στις ΗΠΑ

Εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου είναι έτοιμες να διανεμηθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα στη χώρα.

Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων συνέστησε ομόφωνα χθες την χορήγηση άδειας κατεπείγουσας χρήσης στις ΗΠΑ για το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της Covid-19 για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

Η γνωμοδότηση αυτής της επιτροπής, αποτελούμενη κυρίως από ανεξάρτητους επιστήμονες, είναι συμβουλευτική, αλλά επιβεβαιώνει την πιθανή έγκριση του εμβολίου από τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές, η οποία αναμένεται.

Η αδειοδότηση του εμβολίου θα εκδοθεί από τον αμερικανικό ομοσπονδιακό οργανισμό φαρμάκων (FDA). Για τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna, η έγκριση χορηγήθηκε την επόμενη ημέρα από την έκδοση της θετικής γνωμοδότησης της επιτροπής αυτής.

Μελετώντας λεπτομερώς τα δεδομένα από κλινικές δοκιμές, οι 20 εμπειρογνώμονες εκτίμησαν ότι τα οφέλη του εμβολίου υπερβαίνουν τους κινδύνους από τη χρήση του.

«Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα ενάντια στις νέες παραλλαγές», τόνισε ένας από τους εμπειρογνώμονες, ο δρ. Τζέι Πορτνόι, αιτιολογώντας την απόφαση.

Το εμβόλιο της J&J έχει ξεκινήσει να χορηγείται ήδη στη Νότια Αφρική.

Πέρα από το ότι είναι μονοδοσικό, το εν λόγω εμβόλιο έχει επίσης το υλικοτεχνικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες ψυγείου, κάτι που θα διευκολύνει σημαντικά τη διανομή του.