Συλλήψεις για την επίθεση στο γραφείο του Αυγενάκη (εικόνες)

Αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη είναι οι συλληφθέντες, που φέρονται μαζί με άλλους, να προκάλεσαν σημαντικές ζημιές

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, «συνελήφθησαν πρωινές ώρες σήμερα (Σάββατο 27 Φεβρουαρίου), από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου δύο (2) ημεδαποί, που ταυτοποίηθηκαν προανακριτικά για τη συμμετοχή τους σε ομάδα ατόμων που προκάλεσε φθορές χθες (Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου) σε πολιτικό γραφείο και σε κοινοχρήστους χώρους του κτιρίου, όπου στεγάζεται, στο Ηράκλειο.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου».

Την Παρασκευή, οι δράστες προκάλεσαν σημαντικές φθορές στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Αθλητιισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο "παρεμβάσεων" υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Οι "παρεμβάσεις" συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα. Άγνωστοι έβαψαν με μπογιές το πατρικό σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη, στα Χανιά.