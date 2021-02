Κόσμος

Βαριά ποινή σε ρατσιστή που σχεδίαζε να ανατινάξει συναγωγή

Μυστική έρευνα του FBI απέτρεψε το σχέδιο του. Υπέρμαχος της ανωτερότητας της λευκής φυλής δηλώνει ο 28χρονος.

Ένας δηλωμένος ρατσιστής, υπέρμαχος της ανωτερότητας της λευκής φυλής καταδικάστηκε χθες σε 19,5 έτη κάθειρξης, αφού είχε δηλώσει ένοχος πριν μήνες ότι σχεδίαζε να εξαπολύσει βομβιστική επίθεση εναντίον μιας ιστορικής συναγωγής στο Κολοράντο το 2019.

Ο 28χρονος Ρίτσαρντ Χόλζερ εμφανίστηκε σε μια αίθουσα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Ντένβερ για να ακούσει την ετυμηγορία του δικαστηρίου.

Μια μυστική έρευνα του FBI απέτρεψε το σχέδιο του Χόλζερ να ανατινάξει τον Ναό Εμανουέλ στην πόλη Πουέμπλο στο Κορολάντο, την δεύτερη παλαιότερη συναγωγή στην Πολιτεία. Παρόλο που το σχέδιο απετράπη, ο δικαστής Ρέιμοντ Μουρ δήλωσε ότι ο Χόλζερ επιδίωξε «να τρομοκρατήσει την εβραϊκή κοινότητα» του Πουέμπλο, μιας πόλης 112.000 κατοίκων περίπου 100 μίλια νότια του Ντένβερ.

«Είναι ένα από τα πιο χυδαία ... ειδεχθή εγκλήματα που μπορούν να διαπραχθούν εναντίον μιας ολόκληρης ομάδας ανθρώπων», τόνισε ο Μουρ, επιβάλλοντας την ποινή που ζήτησαν οι εισαγγελείς. Ο Χόλζερ αρνήθηκε να μιλήσει κατά την ακροαματική διαδικασία.

Ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει ένοχος τον Οκτώβριο για την κατηγορία ότι επιχείρησε να παρεμποδίσει δια της βία θρησκευτικές λειτουργίες και για μια κατηγορία απόπειρας καταστροφής ενός κτιρίου που χρησιμοποιείται στο διαπολιτειακό εμπόριο, σύμφωνα με τη δήλωση αποδοχής του κατηγορητηρίου.

Ο Χόλζερ, ο οποίος ζούσε στο Πουέμπλο, συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2019. Ομοσπονδιακοί πράκτορες παρακολουθούσαν αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξέφραζε το μίσος του για τους Εβραίους, σύμφωνα με ένορκη γραπτή κατάθεση.

Παριστάνοντας ομοϊδεάτες ρατσιστές, μυστικοί πράκτορες προσέγγισαν τον Χόλζερ και αργότερα συναντήθηκαν μαζί του καθώς αυτός αναφέρθηκε στην ιδέα να ανατινάξει τη συναγωγή. Οι μυστικοί πράκτορες του προμήθευσαν αδρανείς αυτοσχέδιες βόμβες και ράβδους δυναμίτη πριν τον συλλάβουν, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο δικαστής απέρριψε τα επιχειρήματα των δικηγόρων υπεράσπισης ότι ο Χόλζερ αποκήρυξε τις ρατσιστικές του απόψεις, σημειώνοντας ότι έπειτα από τη σύλληψή του ο 28χρονος προσέγγισε άλλους λευκούς ρατσιστές και συνέχισε να ανασύρει ναζιστικά σύμβολα.