Πολιτική

Βολουδάκης: θρασύδειλοι, κρυπτόμενοι…αποκαλύπτεσθε! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένη αντίδραση του βουλευτή για την επίθεση στο πολιτικό του γραφείο.

Την έντονη αντίδραση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Μανούσου Βολουδάκη, προκάλεσε η επίθεση αγνώστων στο πολιτικό του γραφείο στα Χανιά.

Σε ανάρτηση του στα social media, παραθέτοντας και δύο φωτογραφίες, αναφέρει:

«Κάποιοι θρασύδειλοι επισκέφθηκαν ξανά μέσα στη νύχτα το γραφείο μου, και κατόρθωσαν το γνωστό ανδραγάθημα: Πέταξαν μπογιές και προκηρύξεις. Οι προκηρύξεις αυτή τη φορά ήταν για να υποστηρίξουν αίτημα του κατά συρροήν δολοφόνου Δημήτρη Κουφοντίνα.

Σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς έχω να πω αυτό: Δε μας φοβίζετε, δε μας εμποδίζετε. Ούτε εμένα, ούτε τους συνεργάτες μου. Το ίδιο λένε και όλοι οι συνάδελφοί μου που υφίστανται τελευταία όλο και συχνότερα αντίστοιχες επιθέσεις. Το ίδιο και όλα τα στελέχη της παράταξής μας, στα Χανιά και σε όλη την Ελλάδα.

Σε φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς, κουκουλοφόρους και μη, λέω ακόμη ότι βλέπουμε για ποιους σκοπούς αγωνίζεστε και καταλαβαίνουμε ποιοι είστε. Κρυπτόμενοι αποκαλύπτεσθε!.

Συνειδητοποιώντας καθημερινά τις διαστάσεις και τις συνέπειες του εμφυλιοπολεμικού μίσους που καλλιεργεί η νεοκομμουνιστική Αριστερά στην πατρίδα μας, συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τη δουλειά μας για μια Ελλάδα δημοκρατική, σύγχρονη και ευημερούσα.

Επέλεξα συνειδητά το πολιτικό μου γραφείο να είναι στο κέντρο της πόλης, στο πατρικό μου σπίτι, προσβάσιμο από παντού και σε όλους. Εκεί θα συνεχίσω τη δουλειά μου, με τις ίδιες πάντα αρχές και αξίες, δίπλα στους ανθρώπους που με εξέλεξαν βουλευτή».