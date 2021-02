Κόσμος

Φονική έκρηξη σε νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνές πανικού και αγωνίας για νοσηλευόμενους, συνοδούς και εργαζόμενους, στο δεύτερο ανάλογο περιστατικό μέσα σε λίγες εβδομάδες.

(εικόνα αρχίου)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας τραυματίστηκε από την έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα νοσοκομείο της δυτικής Ουκρανίας, στην πόλη Τσερνίβτσι, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της χώρας.

Η έκρηξη σε σωλήνα οξυγόνου σημειώθηκε σήμερα στον δεύτερο όροφο του πενταώροφου νοσοκομείου την ώρα του μεσημεριανού γεύματος και 20 ασθενείς απομακρύνθηκαν, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία. Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα στον ίδιο μήνα κατά το οποίο ασθενείς χάνουν τη ζωή τους σε νοσοκομεία από έκρηξη σε σωλήνα οξυγόνου.

Στις αρχές του μήνα τρεις ασθενείς σε ΜΕΘ και ένα γιατρός έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε νοσοκομείο για ασθενείς με κορονοϊό, στην πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, Ζαπορίζια.

Η Ουκρανία έχει καταγράψει περισσότερα από 1,3 εκατομμύριο κρούσματα κορονοϊού με 25.893 θανάτους μέχρι στιγμής. Το Τσερνίβτσι είναι μεταξύ των περιοχών που καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού.

Τα κρούσματα του ιού αυξήθηκαν έπειτα από μια μείωση που παρατηρήθηκε χάρη σε ένα αυστηρό λοκντάουν στις αρχές του χρόνου. Η κυβέρνηση έχει εγκαταστήσει νοσοκομεία εκστρατείας στη δυτική Ουκρανία για να αντεπεξέλθει στην απότομη αύξηση των κρουσμάτων. Την Τετάρτη η χώρα ξεκίνησε την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της COVID-19 και 159 υγειονομικοί εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, η πρώτη παρτίδα των οποίων έφθασε στην Ουκρανία την Τρίτη από την Ινδία.