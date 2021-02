Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: παράταση για την πληρωμή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μικρή διορία για να αποφύγουν τα πρόστιμα οι ιδιοκτήτες, δόθηκε απο το Υπουργείο Οικονομικών

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοινωση, "Το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό τη διευκόλυνση των υπόχρεων, παρατείνει μέχρι τη Δευτέρα 1/3/2021 την προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021".

Όπως διευκρινίζεται, "πρόστιμα τελών κυκλοφορίας που τυχόν καταβλήθηκαν από 27/2/2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα".