Κούγιας: Ο Λιγνάδης θα αθωωθεί - Στημένη η υπόθεση

"Δεν μπορούμε να ακούμε τι λέει ο κάθε πικραμένος στην τηλεόραση", δήλωσε ο συνήγορος του σκηνοθέτη-ηθοποιού.

Σίγουρος για την αθώωση του Δημήτρη Λιγνάδη εμφανίστηκε, και πάλι ο Αλέξης Κούγιας, λίγες ώρες μετά την προφυλάκιση του σκηνοθέτη - ηθοποιού στις φυλακές Τριπόλεως.

Επισήμανε, μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6, πως πέρα από δυο επίσημες καταγγελίες, δεν υπάρχει κάτι άλλο εναντίον του: «Μιλήσαμε χθες το απογευμα με τον κ. Λιγνάδη στις 6, λίγη ώρα μετα το τέλος της διαδικασίας μεταγωγής στις φυλακές Τρίπολης. Ήταν ψύχραιμος ήρεμος και βέβαιος πως θα αποδειχθεί η αθωότητά του. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα» είπε αρχικά ο κ. Κούγιας και συνέχισε, αναφερόμενος στην υπεράσπιση του Λιγνάδη: «Σε λίγο καιρό συμπληρώνω 50 χρόνια δικηγορίας. Έχω τη δυνατότητα να διαπιστώσω την ποιότητα ενός κατηγορουμένου και να δω πού μου λέει αλήθεια και πού ψέματα. Επίσης, βάσει δικογραφίας, έχω την εμπειρία να καταλάβω ποια θα είναι η ποινή μιας υπόθεσης, αν τα στοιχεία είναι όντως αυτά που έχει η δικογραφία. Εδώ δεν υπάρχουν έγγραφα, δεν υπάρχει αντικειμενική προσέγγιση που να αποδεικνύει πως ο Λιγνάδης είναι παιδόφιλος. Η υπεράσπιση Λιγνάδη βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, αεροπορικά εισιτήρια, vouchers ξενοδοχείων κλπ, πέρα από τις μαρτυρικές καταθέσεις».

Για τις πολιτικές εξελίξεις που "σήκωσε" η υπόθεση Λιγνάδη και τις δηλώσεις Μενδώνη, ο κ. Κούγιας είπε: «Δεν νομίζω πως η κ. Μενδώνη είχε στα χέρια της τη δικογραφία. Εγώ την έχω. Δεν ειχε τίποτα στα χέρια της. Μέχρι προχθές την ειχαν ο ανακριτής, εισαγγελέας κι εγώ. Έκανε ολέθριο σφάλμα όσον αφορά τον κ. Λιγνάδη, την κρίση της γι΄αυτόν. Εξετέθη πολιτικά, πλήρωσε την επιλογή της, την οποιά επικρότησαν άπαντες πριν δυο χρόνια. Όλο το πολιτικό στερέωμα ήταν υπέρ της επιλογής Λιγνάδη, όταν συζητήθηκε στη Βουλή. Παμψηφεί είχε εγκριθεί η επιλογή του. Λειτούργησε με το θυμικό και σύμφωνα με όσα άκουσε».

Για την απόφαση προφυλάκισης του Δημήτρη Λιγνάδη και την πιθανότητα ανατροπής της, είπε: «Είναι τιμή που με επέλεξε ο Λιγνάδης για συνήγορό του. Είπα το ναι στην υπεράσπιση την Τρίτη το απόγευμα μετά τη μελέτη της δικογραφίας. Πήρα επάνω μου την υπόθεση, είχα καθημερινή πολύωρη επαφή μαζί του για να μάθω τι συμβαίνει. Δεν γνώριζε τους μάρτυρες. Καταφέραμε με προσπάθεια και πίεση, να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση κι επιλογή του Λιγνάδη για την παράνομη σε βάρος του διαδικασία. Η καριέρα μου όλα αυτά τα χρόνια είναι γεμάτη από τέτοιες αποφάσεις. Αλλά και γεμάτη από αποφάσεις που ανατρέπονται σχεδόν καθημερινά στα δικαστήρια. Έχουμε δικονομικό σύστημα που καθιστά παντοδύναμο τον ανακριτή και τον εισαγγελέα στο στάδιο της προσωρινής κρατήσεως με μια απόφαση υποκειμενική, δική τους, χωρίς αιτιολόγηση. Μέσα σε λίγους μήνες, ανατρέπονται όλα. Σε αυτή την υπόθεση, υπάρχει τώρα αυτή η κρίση, αλλά μπορεί να ανατραπεί σε λίγες ημέρες ή λίγους μήνες. Σίγουρα ο Λιγνάδης θα αθωωθεί στο ακροατήριο».

Σχολιάζοντας την απουσία αποδεικτικού υλικού από τα προσωπικά στοιχεία του Λιγνάδη, ο κ. Κούγιας είπε: «Δεν υπάρχουν στη δικογραφία. Κανείς δεν φρόντισε να γίνει κάτι τέτοιο. Σε μια σωστή προανάκριση, μετά απο τις καταγγελίες, θα έπρεπε να έχουν ερευνηθεί τέτοια στοιχεία και μετά να του απαγγελθούν κατηγορίες. Αυτό που είπε ο ίδιος είναι πως 'δεν έχω τη δυνατότητα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, γιατί αν σας έδειχνα τα μηνύματα που έχει στείλει στο κινητό μου αυτή η δήθεν 42χρονη μάρτυρας, όχι μόνο τώρα πρόσφατα αλλά και παλαιότερα, θα καταλάβετε πόσο εμμονική ήταν για να με γνωρίσει, να κάνει σχέση μαζί μου. Με περίμενε έξω από το σπίτι μου, έξω από τα θέατρα, ερχόταν στις περιοδείες μου.

Και για τους καταγγέλλοντες δεν υπάρχει υλικό. Ο ένας μιλάει για κατί που έγινε το 2010, το καταγγέλει το 2021 και ζει στο εξωτερικό, ο άλλος μιλάει για κάτι του 1995. Ο κ. Λιγνάδης δεν είχε τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Δυο επίσημες καταγγελίες υπάρχουν, που είναι μηνύσεις. Οι καταγγέλλοντες δεν έχουν έρθει, δεν έχουν εμφανιστεί. Τρεις ήταν στην αρχή, η μια παρεγράφη, αυτή του 1995, η άλλη είναι του 2010 και η τρίτη του 2015. Γελάει ο κόσμος με τις μηνύσεις αυτές. Για ποιες πολλές καταγγελίες μιλάμε; Δεν υπάρχουν ανώνυμες καταγγελίες στην υπόθεση. Νομίζετε ότι εισαγγελείς, οι ανακριτές κι εγώ έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε όλη τη μέρα μπροστά στην τηλεόραση και να ακούμε τι λέει ο κάθε πικραμένος;».

Και συνέχισε, αποδίδοντας την υπόθεση σε εσωτερικές διαμάχες στον χώρο των ηθοποιών: «Είναι στημένη υπόθεση. Έχω διανείμει σκοπίμως το απολογητικό υπόμνημα του κ. Λιγνάδη. Είναι 9 φύλλα, όσο όλη η δικογραφία κι ανατραπεί λέξη προς λέξη τα πάντα. Μαζί με την προφορική απολογία, δίνουν όλες τις απαντήσεις. Κατά την κρίση του κ. Λιγνάδη, το θέμα αφορά σε διαμάχη με το ΣΕΗ. Οι δικηγόροι του ΣΕΗ είναι και δικηγόροι των καταγγελιών. Πρόκειται για μια εσωτερική διαμάχη που ξέφυγε. Αν βρείτε κάτι άλλο, διαψεύστε μας. Αν στην πορεία, εμφανιστούν άλλα στοιχεία, τότε θα μπορείτε να πείτε αυτό που διεφάνη πριν συλληφθεί ο Λιγνάδης, ότι πρόκειται περί ενός τέρατος που έχει κακοποιήσει δεκάδες παιδιά».

Τι στοιχείο θα μπορούσε να είναι αυτό; «Μια φωτογραφία με ένα παιδί θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Δεν λέω για όταν ήταν πιτσιρικάς. Και δεν μιλάω για φωτογραφία με τη σκηνή του βιασμού. Μιλάω για την κοινωνική του ζωή. Για δεκάδες επωνύμους έχω φωτογραφίες στο γραφείο μου σε φακέλους. Εκείνος ήταν κατηγορηματικός πως δεν πηγαίνει σε μέρη που συχνάζουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη μαρτυρία. Ο μόνος καταγγείλας που εμφανίστηκε στη δικαιοσύνη, ο αιγυπτιακής καταγωγής, επικαλέστηκε δυο μάρτυρες, ένα κορίτσι κι ένα αγόρι που στην ουσία διέψευσαν τους ισχυρισμούς μου».