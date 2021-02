Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ρεκόρ εισαγωγών στα νοσοκομεία - Άλλες 70 κλίνες ΜΕΘ στην Αττική

Δίνουν εκτάκτως εξιτήρια για να αδειάσουν κλίνες. Έκτακτη σύσκεψη της συντονιστικής επιτροπής επιχειρησιακής διαχείρισης της πανδημίας.

Έκτακτη σύσκεψη της συντονιστικής επιτροπής επιχειρησιακής διαχείρισης της πανδημίας SARS-Cov-2 στο ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ, το μεσημέρι του Σαββάτου, καθώς αυξάνεται η πίεση στα νοσοκομεία και ιδιαίτερα στην Αττική, όπου καταγράφονται αριθμοί ρεκόρ στις εισαγωγές.

Στη σύσκεψη με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Γιάννη Κωτσιόπουλου παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, ο διοικητής της 1ης ΥΠΕ Παναγιώτης Στάθης, ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ Χρήστος Ροϊλός και η υπεύθυνη συντονίστρια της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων του ΕΚΑΒ Ιατρός Αναστασία Ζυγούρα.

Στην έκτακτη επιχειρησιακή σύσκεψη , αποφασίστηκε η παραχώρηση ακόμη 70 κλινών ΜΕΘ για τις ανάγκες της επιδημίας που θα δίδονται σταδιακά τις επόμενες ημέρες. Θα παραχωρηθούν για τη νοσηλεία ασθενών με λοίμωξη λόγω κορωνοϊού άλλες 12 κλίνες ΜΕΘ από τον Ευαγγελισμό, 9 από την Αγία Όλγα, 14 από τον Ερυθρό Σταυρό και από το ΚΑΤ, καθώς επίσης από το Αττικόν και το Τζάνειο. Συνολικά, οι διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ για ασθενείς με Covid-19 στην Αττική, θα ανέλθουν στις 340.

Παράλληλα, και κατ' εξαίρεση αυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνουν εξιτήρια ασθενών με covid-19 από τα νοσοκομεία ώστε να απελευθερωθούν κλίνες και να κερδηθεί πολύτιμος χρονος. Σημειωτέον, ότι τα εξιτήριο ως διοικητική διαδικασία των νοσοκομεια δεν γίνονται το Σάββατο και την Κυριακή αλλά μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Σύμφωνα με τους αρμόδιους, τόσο τον γενικό γραμματέα υπηρεσιών υγείας όσο και τον επικεφαλής του ΕΚΑΒ, κ. Νίκο Παπαευσταθιου θεωρείται δεδομένο ότι τα εξιτήρια θα γίνουν βάσει όλων των ιατρικών πρωτοκόλλων και απλως θα συντμηθεί χρονικά η ολοκλήρωση τους.

«Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνάμεων του ΕΣΥ γνωρίζοντας από τους επιστήμονες ότι αναμένεται επιβάρυνση των νοσοκομείων και περισσότεροι ασθενείς. Η παραχώρηση των επιπλέον 70 κλινών θα δώσει ανάσα στις ΜΕΘ. Και εννοείται πως όσοι ασθενείς με άλλα νοσήματα πλην Covid-19, χρειαστούν ΜΕΘ θα διακομιστουν με το ΕΚΑΒ στις ΜΕΘ ιδιωτικών κλινικών στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας που έχουμε κάνει» λέει στο protothema.gr ο γενικός γραμματέας υπηρεσιών υγείας, κ. Γιάννης Κωτσιοπουλος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Νίκος Παπαευσταθίου επισήμανε μετά το τέλος της σύσκεψης ότι το ΕΚΑΒ είναι σε 24ωρη υπηρεσία προκειμένου να κατανείμει τα περιστατικά covid 19 σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, διαθέτοντας τον στόλο των ασθενοφόρων του και τα πληρώματα του που βρίσκονται σε μέγιστη ετοιμότητα.

Συνολικά σε καθημερινή βάση τις τελευταίες ημέρες το ΕΚΑΒ πραγματοποιεί κάθε ημερα περίπου 120 διακομιδες επιβεβαιωμενων περιστατικών και άλλες 40 ύποπτων περιστατικών. Για να γίνει αντιληπτή η επιδείνωση της επιδημίας και η επιβάρυνση των νοσοκομείων αρκεί να αναφερθει πως την προπερασμένη εβδομάδα οι συνολικές διακομιδες περιστατικών covid 19 δεν ξεπερνούσαν ημερησίως τις 80!