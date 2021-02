Κοινωνία

Κουφοντίνας: Σοβαρή επιδείνωση στην υγεία του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Λαμίας, όπου νοσηλεύεται ο απεργός πείνας, κρατούμενος Δημήτρης Κουφοντίνας.

Σοβαρή επιδείνωση παρουσίασε σήμερα η κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος βρίσκεται στην 51ή μέρα απεργίας πείνας, σύμφωνα με το Νοσοκομείο Λαμίας, όπου νοσηλεύεται.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Ενημερώνουμε ότι, ο ασθενής του νοσοκομείου μας κος Δημ. Κουφοντίνας ο οποίος νοσηλεύεται για 11η ημέρα στην ΜΕΘ, μετά από 22 ημέρες παραμονής στην Παθολογική Κλινική, εμφάνισε σοβαρή επιδείνωση στην υγεία του σήμερα 27-02-2021.

Το προσωπικό της ΜΕΘ τηρώντας απόλυτα την κείμενη Νομοθεσία, δεδομένης της επίμονης άρνησης του ασθενούς να σιτιστεί και να λάβει υγρά, σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, προβαίνει στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων και απαραίτητων Ιατρο – φαρμακευτικων ενεργειών αντιμετώπισης των συνεπειών της πολυήμερης άρνησης λήψης τροφής και τελευταίως και υγρών.

Το Ιατρο – νοσηλευτικό προσωπικό συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του πάντοτε σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας προς το σκοπό της διασφάλισης της υγείας του ασθενούς με απόλυτο σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ