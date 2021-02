Κόσμος

Ανταρκτική: Αποκολλήθηκε παγόβουνο στο μέγεθος του Λονδίνου (εικόνες)

Τρομάζει το μέγεθος του παγόβουνου που αποκολλήθηκε και πλέει στην Ανταρκτική.

Τεράστιο κομμάτι από παγόβουνο αποκολλήθηκε στην Ανταρκτική, σχεδόν δέκα χρόνια αφού οι επιστήμονες παρατήρησαν τις τεράστιες ρωγμές, που μεγάλωσαν.

Η πρώτη ένδειξη ότι θα σπάσει ήρθε τον περασμένο Νοέμβριο, όταν δημιουργήθηκε νέα ρωγμή, ενώ μία τρίτη και μεγαλύτερη ενεργοποιήθηκε σε διάστημα δέκα ετών.

Από τον Ιανουάριο, το ρήγμα άνοιγε για περίπου 1 χιλιόμετρο την ημέρα, διαπερνώντας 150 μέτρα παγόβουνου.

Το παγόβουνο σχηματίστηκε όταν η ρωγμή άνοιξε για εκατοντάδες μέτρα, μέσα σε λίγες ώρες το πρωί της Παρασκευής και το τεράστιο κομμάτι πάγου αποκολλήθηκε από το παγόβουνο.

Το κομμάτι πάγου που πλέον επιπλέει, δεν αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα.