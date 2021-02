Κόσμος

Μωρό βρέθηκε στα σκουπίδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από θαύμα επέζησε το μωράκι, που βρέθηκε μέσα σε σακούλα σε κάδο απορριμμάτων.

Σοκ έπαθε μία γυναίκα από τη Μασαχουσέτη, όταν γυρνώντας από τη δουλειά της, άκουσε κλάμα μωρού μέσα από κάδο απορριμμάτων.

Τρομαγμένη η γυναίκα απευθύνθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο κι εκείνοι πήγαν στον κάδο, έβγαλαν τη σακούλα, την έβαλαν στο έδαφος κι έβγαλαν από μέσα ένα μωρό.

Το μωράκι μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο,

Στην περιοχή, ωστόσο, υπάρχει οργάνωση που βοηθά τους γονείς να παραδώσουν το νεογέννητό τους, επτά ημερών ή και μικρότερο, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, αστυνομικό τμήμα ή πυροσβεστικό, χωρίς φόβο για ποινικές κυρώσεις και κυρίως χωρίς να διακινδυνεύουν τη ζωή του μωρού.

Η μητέρα του μωρού βρέθηκε μετά από έρευνα και οι δυο τους νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, χωρίς να έχει γίνει σαφές γιατί άφησε το μωρό της, γιατί το άφησε εκεί και όχι κάπου αλλού ή οποιοδήποτε στοιχείο για εκείνη. Μπορεί πάντως, να εκμεταλλευτεί το πλαίσιο και να το αφήσει σε κάποιο από τα παραπάνω σημεία.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, το μωρό «ζει από θαύμα». Δεν έχει γίνει γνωστό αν η μητέρα είναι αντιμέτωπη με το νόμο.