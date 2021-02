Κοινωνία

Πάρνηθα: Επιχείρηση διάσωσης από φαράγγι

Δυνάμεις της ΕΜΑΚ βρίσκονται επί τόπου και επιχειρούν για τον εντοπισμό του άνδρα.

Σε εξέλιξη είναι από το απόγευμα επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και την ανάσυρση ορειβάτη στην Πάρνηθα, ο οποίος έπεσε σε φαράγγι στην θέση Γκούρα, όπου έκανε ορειβασία με φίλους του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, πρόκειται για έναν 45χρονο, ο οποίος είχε μεταβεί στην περιοχή με παρέα για να κάνουν ορειβασία.

Τα μέλη της παρέας άφησαν τα αυτοκίνητα τους στην αρχή του μονοπατιού και άρχισαν να κατεβαίνουν προς την ρεματιά αλλά ο 45χρονος γλίστρησε και έπεσε, πριν προλάβουν οι φίλοι του να τον συγκρατήσουν.

Τα μέλη της ομάδας κάλεσαν το «112» και ανέφεραν το περιστατικό, ζητώντας βοήθεια.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης και στο σημείο μετέβησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι καταβάλουν προσπάθειες για να εντοπίσουν τον ορειβάτη χωρίς μέχρι πριν από λίγη ώρα να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα.