Αθλητικά

Νίκη – “ανάσα” για τον Απόλλωνα Σμύρνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΟΦΗ είχε τις ευκαιρίες, στη Ριζούπολη, αλλά η “Ελαφρά Ταξιαρχία” πήρε τους 3 βαθμούς.

Ο Απόλλων Σμύρνης ήταν ο νικητής στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καμάρας» της Ριζούπολης για την 24η αγωνιστική της Super League. Το ματς που ήταν μια... πρόγευση της μεταξύ τους κόντρας που θα ακολουθήσει στα Play Out του πρωταθλήματος, ανέδειξε νικήτρια τη γηπεδούχο ομάδα με 2-1, υποχρεώνοντας τον ΟΦΗ στην 8η διαδοχική ήττα του στην εφετινή διοργάνωση. Ο Απόλλων ανέβηκε στην 9η θέση με 25 βαθμούς, ενώ ο ΟΦΗ που έχει να κερδίσει στην έδρα του Απόλλωνα από το 2013, παρέμεινε στην 11η θέση με 19 βαθμούς.

Το πρώτο μέρος είχε ρυθμό, με αρκετές φάσεις και ένα γκολ από κάθε ομάδα. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 18΄ με τον Ντάουντα. Ο Σλίβκα πλάσαρε από κοντά τον Σωτηρίου, ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ έδιωξε, όμως ο Ντάουντα πήρε το ριμπάουντ και ανενόχλητος έκανε το 1-0.

Στο 22΄ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΟΦΗ, με τον Γρίβα να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Βέρχουλστ υπό την πίεση των αντίπαλων αμυντικών. Όμως, στο 27΄, από σέντρα του Ουές, ο ακάλυπτος Στάρτζεον με κοντινή κεφαλιά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο ΟΦΗ ήταν πιο επιθετικός στα τελευταία λεπτά του α΄ μέρους. Έτσι, στο 40΄, σουτ του Σολίς εξουδετέρωσε ο Βέρχουλστ, ενώ στις καθυστερήσεις ο Στάρτζεον δεν κατάφερε από κοντά να βρει την μπάλα για να σκοράρει μετά από σέντρα του Κοροβέση.

Στο 63΄, ο Στάικος έχασε μεγάλη ευκαιρία για τον ΟΦΗ να σκοράρει από κοντά με κεφαλιά, όπως και στο 81' ο Γρίβας σε τετ-α-τετ με τον Βέρχουλστ. Στο 84ο λεπτό όμως, από... τραγικό λάθος του Σωτηρίου, που αντί να μπλοκάρει έχασε την μπάλα, ο Ιωαννίδης πλάσαρε σε κενή εστία για να κάνει το 2-1.

Οι συνθέσεις

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουλστ, Μπρούτσιτς, Λισγάρας, Ντομίνκες, Μπαξεβανίδης, Κολ (88΄ Λαγός), Μπεντινέλι (46' Χουχούμης), Σλίβκα, Φερνάντεζ (73΄ Ιωαννίδης), Τσιλούλης (37΄ Φατιόν), Ντάουντα (73΄ Τσαμπούρης).

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Σωτηρίου, Κοροβέσης, Διαμαντης, Γιαννούλης, Ουές, Στάικος (88΄ Σόουζα), Ντε Γκουζμάν, Μεγιάδο, Στάρτζεον, Γρίβας, Σολίς (77΄ Σαρδινέρο).