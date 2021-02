Πολιτική

Τσίπρας: Έκκληση στην κυβέρνηση να αλλάξει στάση για τον Κουφοντίνα

Την κυβέρνηση να αλλάξει τη στάση της απέναντι στον Δημήτρη Κουφοντίνα «την ύστατη ώρα» καλεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook απευθύνει έκκληση προς την κυβέρνηση να αλλάξει τη στάση της την «ύστατη ώρα» για τη ζωή του Κουφοντίνα, ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η ζωή του καταδικασμένου για τρομοκρατία Δημήτρη Κουφοντίνα, σύμφωνα με τους γιατρούς, κρέμεται από μία κλωστή. Απευθύνω, αυτήν την ύστατη ώρα, έκκληση στην κυβέρνηση να αλλάξει τη στάση της, για να μην κοπεί».

Στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η ανθρώπινη ζωή σε ένα κράτος δικαίου αποτελεί ύψιστο αγαθό. Ακόμα και όταν πρόκειται για καταδικασμένους επειδή δεν τη σεβάστηκαν» και καταλήγει:

«Η Δημοκρατία, άλλωστε, είναι ισχυρή όταν έχει νόμους που ισχύουν για όλους και δεν εκδικείται».

Σε ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται ότι ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Παύλος Χρηστίδης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την ανακοίνωση του νοσοκομείου Λαμίας για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, δήλωσε :

«Στην υπόθεση της απεργίας πείνας του Δ. Κουφοντίνα, η Κυβέρνηση αυτοπαγιδεύτηκε στους δικούς της άστοχους χειρισμούς. Δική της είναι η νομοθετική διάταξη για την μεταγωγή του στη φυλακή αρχικής κράτησης (Κορυδαλλός). Τα δε, μετέπειτα διαδικαστικά τεχνάσματα (επίκληση κορονοϊού) την εκθέτουν ακόμα περισσότερο.

Η Δημοκρατία τιμωρεί, δεν εκδικείται, δεν εκβιάζεται. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να αφήσει ένας στυγερός, κατά συρροή δολοφόνος, αμετανόητος τρομοκράτης, να γίνει δήθεν σύμβολο αγωνιστικότητας. Η Κυβέρνηση -που δημιούργησε το πρόβλημα- οφείλει να βρει λύση, ώστε να αποφευχθεί ο θάνατος του από απεργία πείνας».