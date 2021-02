Αθλητικά

“Φτερούγισε” το Περιστέρι κόντρα στο Μεσολόγγι

Η ομάδα του Μανωλόπουλου “επέστρεψε” από το -18.

Στο μοναδικό παιχνίδι της ημέρας εξαιτίας των αναβολών λόγω θετικών κρουσμάτων κορονοϊού (Προμηθέας - ΑΕΚ και Λαύριο - Κολοσσός), το Περιστέρι πραγματοποίησε μία σούπερ εμφάνιση στο τελευταίο δεκάλεπτο, γύρισε το παιχνίδι από το -18 με ένα επιμέρους 24-6 και έφυγε με το μεγάλο διπλό, επικρατώντας του Μεσολογγίου 70-63 και πλέον φτάνει το 9-6 στην φετινή Stoiximan Basket League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους, ο Τζέιμς Γούνταρντ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 20 πόντους, από 1/2 δίποντα, 6/7 τρίποντα, με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στο ξεκίνημα, οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στον αγώνα και με ένα 6-0 έβαλαν δύσκολα εξ αρχής στους φιλοξενούμενους. Ο ρυθμός ήταν γρήγορος, κάτι που ευνοούσε το παιχνίδι του Μεσολογγίου, με τον Γιάννη Χαχπατζίδη μάλιστα να σκοράρει συνεχώς (είχε 11 πόντους στα πρώτα 15 λεπτά) και να δίνει έναν αέρα επτά πόντων στην ομάδα του.

Το Περιστέρι αντέδρασε και με σουτ τριών πόντων του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, μείωσε στο καλάθι (15-13). Από εκεί και πέρα, η άμυνα των γηπεδούχων ήταν αρκετά καλή, έβαζε πίεση στους πόιντ γκαρντ των αντιπάλων, με αποτέλεσμα να πάνε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με +13 (45-32).

Το δεύτερο μέρος συνεχίστηκε με τον ίδιο αμείωτο ρυθμό από πλευράς γηπεδούχων, η διαφορά παρέμενε σταθερά πάνω από τους δέκα πόντους, ενώ οι επιλογές του Σωτήρη Μανωλόπουλου από τον πάγκο, δεν έδιναν καμία λύση τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά. Με τον Γιάννη Σαχπατζίδη να κάνει τα πάντα για την ομάδα του, το εκκωφαντικό 80% στα δίποντα και οι μόλις δύο πόντοι σε επτά λεπτά για το Περιστέρι στην τρίτη περίοδου, η ομάδα του Ντίνου Καλαμπάκου φαινόταν πως θα πάει σε μία άνετη νίκη.

Δεν υπολόγιζε, όμως, στην είσοδο του Γιάννη Μπουρούση, ο οποίος έστω και μασκοφορεμένος, βοήθησε την επιθετική ροή των φιλοξενούμενων και σε συνδυασμό με τα τρία σερί τρίποντα του Γούνταρντ (είχε 5/6 τρίποντα), η διαφορά όχι μόνο έπεσε σε μονοψήφιο αριθμό, αλλά έφτασε στο καλάθι, με μία μεγάλη ανατροπή σ' ένα δεκάλεπτο, από το -18.

Στα τελευταία δύο λεπτά του αγώνα, το Περιστέρι κατάφερε με την άμυνα του να βρει λύσεις επιθετικά, αλλά και να μπλοκάρει το μυαλό των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα να φύγει μ' ένα μεγάλο διπλό από το Αγρίνιο.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 45-32, 54-45, 63-70

Οι συνθέσεις

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (Καλαμπάκος): Λόρενς 3, Γκότσερ 11 (3/13 σουτ, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντέιβις 5, Γράβας 6, Πουαριέ 2, Λάνγκφορντ 6, Χονδρογιάννης, Ναούμης 3, Σαχπατζίδης 20 (8/9 δίποντα, 4/7 βολές, 3 ριμπάουντ), Μοτσενίγκος 2, Χατζηνικόλας 5, Σταματογιάννης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μανωλόπουλος): Πέτεγουεϊ 8, Βασιλόπουλος 6, ΜακΛίν 6, Τζόουνς 6 (3/5 σουτ), Γκουτιέρεζ, Σκορδίλης 5, Γούνταρντ 20 (6/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μπουρούσης 5, Σαλούστρος 6, Καράμπελας, Κρόκετ 2, Μάντζαρης 6 (2/4 τρίποντα)