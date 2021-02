Κόσμος

Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του Κάπτεν Τομ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ως εθνικός ήρωας κηδεύτηκε ο αιωνόβιος που συγκέντρωσε ποσό ρεκόρ για το υγειονομικό προσωπικό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κήδεψε με στρατιωτικές τιμές σήμερα τον κάπτεν Τομ, παλαιό πολεμιστή που πέθανε στα 100 του χρόνια στις αρχές του Φεβρουαρίου, τιμώντας τον εθνικό ήρωα που έγινε γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο για την συγκέντρωση ποσού ρεκόρ για το υγειονομικό προσωπικό της χώρας του, σε μία τελετή που οι Βρετανοί παρακολούθησαν από τις τηλεοράσεις τους.

Το φέρετρο του Τομ Μουρ, καλυμμένο με την βρετανική σημαία στην οποία ήταν τοποθετημένα τα μετάλλιά του, μεταφέρθηκε στο αποτεφρωτήριο του Μπέντφορντ από έξι στρατιώτες του Τάγματος του Γιορκσάιρ, που διαδέχθηκε το τάγμα Πεζικού στο οποίος ο ίδιος είχε υπηρετήσει κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πριν από την έναρξη της τελετής ένα αεροσκάφος του Πολέμου πέταξε επάνω από το χώρο, ενώ ακολούθησαν τιμητικά πυρά.

Εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αντιμετώπιση της επιδημίας, μόνο οκτώ μέλη τη οικογενείας του παρέστησαν στην τελετή.

Κατά την διάρκεια του πρώτου βρετανικού lockdown, ο 99χρονος Τομ Μουρ έθεσε ως αρχικό στόχο να συγκεντρώσει 1.000 λίρες για να βοηθήσει το βεβαρυμμένο από την επιδημία Εθνικό Σύστημα Υγείας στοιχηματίζοντας ότι θα κάνει εκατό βόλτες κατά μήκος του κήπου του πριν από τα 100 του χρόνια.

Η εικόνα του να βηματίζει με την βοήθεια του περιπατητήρα του έκανε τον γύρο του κόσμου και ενίσχυσε το ηθικό των Βρετανών και τα αισθήματα ευγνωμοσύνης απέναντι στο υγειονομικό προσωπικό.

Οι δωρεές που συγκέντρωσε ο κάπτεν Τομ έφθασαν το αστρονομικό ποσό των 33 εκατομμυρίων λιρών, το μεγαλύτερο ποσό που έχει ποτέ συγκεντρώσει ένας άνθρωπος με την φιλανθρωπική του δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τις επιθυμίες του, η τελετή έκλεισε με το τραγούδι «My Way» του Frank Sinatra.