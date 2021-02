Life

Συναυλία από το σπίτι για μαθητές ωδείου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηχογράφησαν εν μέσω καραντίνας ένα τραγούδι για να δείξουν ότι η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο. Τι δήλωσαν στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».