Κόσμος

Νέα Υόρκη: Νέα καταγγελία κατά του κυβερνήτη για σεξουαλική παρενόχληση

Τι υποστηρίζει 25χρονη στην καταγγελία της κατά του Άντριου Κουόμο.

Μια δεύτερη πρώην σύμβουλος του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση, κατηγορία που αρνήθηκε χθες ο κυβερνήτης.

Αυτή τη φορά ήταν η 25χρονη πρώην σύμβουλος σε θέματα υγείας, Σαρλότ Μπένετ που είπε στους New York Times ότι ο Κουόμο την παρενόχλησε σεξουαλικά την άνοιξη του 2020.

Η Μπένετ υποστήριξε πως ο 63χρονος Δημοκρατικός κυβερνήτης της είπε στις αρχές Ιουνίου ότι είναι ανοιχτός για γνωριμίες με γυναίκες κοντά στην ηλικία των 20 ετών και την ρώτησε πώς βλέπει εκείνη μια τέτοια διαφορά ηλικίας.

Ενώ ο Κουόμο δεν προσπάθησε ποτέ να την αγγίξει, «κατάλαβα ότι ο κυβερνήτης ήθελε να κάνει σεξ μαζί μου και ένιωσα τρομερά άβολα και φοβισμένη», δήλωσε η Μπένετ στους NYT.

Πρόσθεσε ότι μίλησε με τον προσωπάρχη και νομικό σύμβουλο του κυβερνήτη, ο οποίος την μετέφερε σε άλλο πόστο, σε άλλο κτίριο. Το νέο πόστο δουλειάς της άρμοζε, οπότε αποφάσισε να μην δώσει συνέχεια στο θέμα. Με ανακοίνωση του χθες βράδυ, ο Κουόμο διαβεβαίωσε ότι «δεν προσέγγισε ερωτικά την κα Μπένετ, ούτε ότι είχε ποτέ σκοπό να ενεργήσει με οποιονδήποτε ακατάλληλο τρόπο». Σημείωσε ότι αντιθέτως ήθελε να στηρίξει την Μπένετ, η οποία του είχε πει ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης.

Ο κυβερνήτης, του οποίου η τρίτη θητεία λήγει στα τέλη του 2022, ζήτησε μια «πλήρη εξέταση» αυτών των κατηγοριών, με επικεφαλής έναν πρώην ομοσπονδιακό δικαστή. «Ζητώ από τους Νεοϋορκέζους να περιμένουν τα αποτελέσματα (...) πριν καταλήξουν σε οποιοδήποτε συμπέρασμα», πρόσθεσε.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που ο επί 10 χρόνια κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση.

Την Τετάρτη, μια πρώην οικονομική σύμβουλός του, η 36χρονη Λίντσεϊ Μπόιλαν, κατηγόρησε τον 63χρονο, με ένα λεπτομερές κείμενο που ανάρτησε σε ένα μπλογκ, ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά όταν εργαζόταν για λογαριασμό του, στο διάστημα 2015-18.

Η Μπόιλαν, που σήμερα είναι υποψήφια για την προεδρία του Μανχάταν, υποστήριξε ότι ο Κουόμο την φίλησε δια της βίας στο στόμα, πρότεινε να παίξουν μια παρτίδα «στριπ πόκερ» και προσπαθούσε να την αγγίξει «στην πλάτη, τα μπράτσα, τις γάμπες». «Για όσους αναρωτιούνται πώς είναι να δουλεύεις για τη διοίκηση Κουόμο, διαβάστε την ιστορία της Λίντσεϊ Μπόιλαν», ανέφερε η Σάρλοτ Μπένετ, χωρίς να επεκταθεί.

Μια εκπρόσωπος του κυβερνήτη χαρακτήρισε «ψευδείς» τις κατηγορίες της Μπόιλαν.

Πολλοί Νεοϋορκέζοι πολιτικοί και αιρετοί εκπρόσωποι της Πολιτείας, μεταξύ άλλων ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης και η οργάνωση κατά των σεξουαλικών εγκλημάτων Time's Up ζήτησαν πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα για αυτές τις κατηγορίες κατά του Κουόμο.