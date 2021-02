Κοινωνία

Τροχαίο με ντελιβερά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το δίκυκλο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή της Σούδας.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα δίκυκλο ταχυφαγείου, στην οδό Εθνάρχου Βενιζέλου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δίκυκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάσταση της υγείας του σε πρώτη φάση δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Πηγή: flashnews.gr