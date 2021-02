Κοινωνία

Νεκρός ο ορειβάτης στην Πάρνηθα

Τραγικό τέλος για τον άνδρα που έπεσε σε φαράγγι. Τι αναφέρει η Πυροσβεστική.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ο ορειβάτης στην Πάρνηθα, ο οποίος έπεσε σε φαράγγι στην θέση Γκούρα, όπου έκανε ορειβασία με φίλους του.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από την ΟΟΕΔ της 1ης ΕΜΑΚ στα φαράγγι.

Για την ανάσυρσή του επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.