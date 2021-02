Κόσμος

Τουρκία: ο κορονοϊός “σαρώνει” την χώρα

Πολλές χιλιάδες τα ημερήσια κρούσματα, δεκάδες οι νεκροί μέσα σε 24 ώρες. “Τροχάδην” ο εμβολιασμός του πληθυσμού.

Επιπλέον 9.193 ημερήσια κρούσματα του νέου κορονοϊού ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι τουρκικές αρχές υγείας, ενώ 71 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της Covid-19 τις προηγούμενες 24 ώρες στην Τουρκία, καθώς συνεχίζεται η εκστρατεία εμβολιασμού κατά της νόσου στην χώρα.

Από την αρχή της πανδημίας, 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον SARS-Cov-2 και 28.503 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην νόσο.

Στις 14 Ιανουαρίου η χώρα ξεκίνησε ένα μαζικό πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της Covid-19, με σειρά προτεραιότητας να έχουν οι εργαζόμενοι στους τομείς υγείας καθώς και ανώτατοι αξιωματούχοι με σκοπό να τονώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στα εμβόλια κατά του νέου κορονοϊού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, μέχρι σήμερα 6,86 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει την πρώτη δόση ενός εμβολίου κατά της Covid-19 και σχεδόν 1,7 εκατομμύρια και τη δεύτερη δόση.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα ανακοίνωσε ότι από 1η Μαρτίου θα ξεκινήσει η σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας.