Πολιτισμός

Εμμανουήλ Κουτσάκης: Ο αυτοδίδακτος 5χρονος που μαγεύει στο πιάνο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο μικρός ξεδίπλωσε το ταλέντο του μέσα στην καραντίνα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έμαθε να παίζει αρκετά κομμάτια. Τι είπαν στον ΑΝΤ1 ο ίδιος και οι γονείς του.