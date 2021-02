Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη στον ΑΝΤ1: Τσικνοπέμπτη μόνοι στο σπίτι και Πάσχα με μέτρα και μάσκες

Τι λέει η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ για την Καθαρά Δευτέρα και για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, για την πορεία της πανδημίας και την χρήση της διπλής μάσκας.

«Την Τσικνοπέμπτη βάζουμε να ψήσουμε στο μπαλκόνι μας, μόνοι μας, θα βάλουμε να ακούσουμε και κανένα τραγούδι και θα περάσει η ημέρα αυτή», είπε η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως σημείωσε η Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), «πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα, διότι βλέπετε ότι η αγορά είναι κλειστή, τα μαγαζιά είναι κλειστά. Πρέπει να συνεχίσουμε, μέχρι να αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιασμών».

Σε ότι αφορά την Καθαρά Δευτέρα σημείωσε «Δεν μπορούμε να πάμε όλοι στου Φιλοπάππου για να πετάξουμε χαρταετούς, διότι θα υπάρξει συνωστισμός και συνωστισμός σημαίνει κορονοϊός».

Αναφορικά με την χρήση διπλής μάσκας, η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ είπε «διπλή μάσκα, όχι παντού και πάντα. Δεν βάζουμε δύο χειρουργικές μάσκες, διότι στα πλαϊνά υπάρχουν κενά. Βάζουμε μια χειρουργική και από πάνω μια υφασμάτινη. Μονή μάσκα βάζουμε όταν κυκλοφορούμε στον δρόμο και διπλή όπου υπάρχει μεγάλος συνωστισμός, όπως στα μέσα μαζικής μεταφοράς».

Η κ. Παγώνη ανέφερε ακόμη ότι έρχονται καλά νέα σε ότι αφορά τα εμβόλια διάφορων εταιρειών, ενώ αναφέρθηκε και σε ένα ισραηλινό σκεύασμα σε μορφή σπρέι, που ακόμη είναι υπό μελέτη, αλλά φαίνεται ότι μειώνει σημαντικά την επιβάρυνση του οργανισμού που έχει προσβληθεί από κορονοϊό, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται βαριά νόσηση, διασωληνώσεις κτλ.

Σε ότι αφορά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, η κ. Παγώνη ανέφερε ότι «δεν χρειάζεται να λέμε τα προφανή. Παρέλαση δεν μπορεί να γίνει διότι σημαίνει συνωστισμός».

Κάνοντας εκτίμηση για τις συνθήκες που θα επικρατούν το Πάσχα και για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ είπε στο ΑΝΤ1 ότι θα περάσουμε «Πάσχα με αποστάσεις, με μάσκες και με μέτρα, που σημαίνει ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή, διότι ακόμη δεν θα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ οι εμβολιασμοί. Μέχρι τότε θα δούμε πως θα είναι τα κρούσματα και αν οι συνθήκες θα επιτρέψουν τις μετακινήσεις από μια περιφερειακή ενότητα στην άλλη».