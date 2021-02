Πολιτισμός

“Πρωινοί Τύποι”: ο “Εύρυτος” και το νέο γκράφιτι για το 1821 στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης (βίντεο)

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος μιλά για την ιδέα να ζωγραφίσει ο καλλιτέχνης ήρωες της Επανάστασης σε δρόμους του Δήμου.