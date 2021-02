Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Τα κρούσματα στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του οργανισμού στο αίτημα του Δημάρχου που διαμαρτύρεται για την παράταση των περιοριστικών μέτρων.

Ο ΕΟΔΥ απαντώντας στην επιστολή και στο αίτημα του Δημάρχου Κορδελιού–Ευόσμου, έδωσε αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με την επιδημιολογική εικόνα στο Δήμο, με τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης, να ανέρχονται εως σήμερα σε 22 στην περιοχή.

Ο ΕΟΔΥ παραθέτει τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα στοιχεία για τα κρούσματα, δίχως να δίνει άλλη εξήγηση ή απάντηση στην διαμαρτυρία του Δημάρχου για την επιβολή και παράταση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην περιοχή.

Η απάντηση του ΕΟΔΥ

«ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ CΟVID19 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤO ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕYΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέχρι σήμερα στη χώρα μας έχουν ταυτοποιηθεί 33 συνολικά κρούσματα COVID19 με τη μετάλλαξη της Νοτίου Αφρικής. Τα 28 προέρχονται από την ΠΕ Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων τα 22 από το Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου. Από τα 6 κρούσματα που εντοπίστηκαν εκτός του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, τα 3 συνδέονται με αυτόν, γιατί αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου.

Στην περιοχή του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου έχουν διερευνηθεί δύο συρροές κρουσμάτων. Η πρώτη συνδέεται με την περιοχή της Ενορίας της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Κορδελιό, ενώ η δεύτερη με έναν παιδικό – νηπιακό Σταθμό στον Εύοσμο, στον οποίο νόσησαν παιδαγωγοί, νήπια και γονείς. Ανάμεσα στα κρούσματα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου υπάρχουν στρατιωτικοί, αστυνομικοί, οδοντίατρος με ιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκπαιδευτικοί, ιερείς, καθαρίστρια σε σχολείο, οικοδόμοι με εργασίες σε όλη την περιφέρεια, δηλαδή εργαζόμενοι σε χώρους όπου η μετάδοση μπορεί να είναι πολύ σημαντική λόγω της συναναστροφής τους με πολύ κόσμο. Μέχρι τώρα έχουν ενημερωθεί όλα τα κρούσματα και συνεχίζουν την απομόνωσή τους μέχρι την αρνητικοποίηση του μοριακού ελέγχου που υλοποιείται κατ’ οίκον από ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ. Επίσης, έχουν ίχνηλατηθεί όλες οι επαφές των κρουσμάτων και έχει αποσταλεί ΚΟΜΥ για να ελεγχθούν με μοριακό τεστ. Η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος απολυμάνθηκε και έκλεισε καθώς και ο παιδικός σταθμός, στον οποίο όσο ήταν ακόμη σε λειτουργία υλοποιήθηκε έλεγχος παιδιών και γονέων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τα κρούσματα.

Στην περιοχή του Ευόσμου και του Κορδελιού έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μαζικές δειγματοληψίες από ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ. Την εβδομάδα αυτή υλοποιήθηκαν 4 μαζικές δειγματοληψίες με χρήση άμεσου διαγνωστικού τεστ – αντιγόνου και μοριακού τεστ. Οι θετικότητες που προέκυψαν από τις δειγματοληψίες ήταν υψηλές (2,5%,1,4%,3,2%,3,4%) σε σύνολο 862 δειγμάτων. Τα θετικά στελέχη έχουν αποσταλεί για αλληλούχιση σε εργαστήριο αναφοράς».

Σημειώνεται ότι μετά την αποστολή των στοιχείων από τον ΕΟΔΥ, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και από το πέμπτο rapid test, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26.02, στον πεζόδρομο Βυζαντίου με Ζαΐμη (περιοχή της Κ. Ηλιούπολης). Σύμφωνα με αυτό, σε 230 ελέγχους προέκυψε 1 θετικό δείγμα (0,43%), που αφορά σε άνδρα ηλικίας 55 ετών.