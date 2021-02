Κοινωνία

Ο ΑΝΤ1 στα άδυτα της υποδιεύθυνσης ανηλίκων της ΓΑΔΑ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκάλυψη Μιχαηλίδου για συμφωνία με το Υπ. Δικαιοσύνης ώστε να οριστεί υπεύθυνος για κακοποιητικές συμπεριφορές σε όλες τις δομές που επιβλέπει το υπ.Εργασίας. Τι ποσοστό βιασμών καταγγέλεται στην Αστυνομία σύμφωνα με τον Άγγελο Τσιγκρή.