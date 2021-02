Παράξενα

Take away σε... καρότσα φορτηγού (βίντεο)

Έναν διαφορετικό τρόπο βρήκαν κάτοικοι στο Παναιτώλιο για να απολαύσουν τον καφέ τους, αφού ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό.