Πολιτική

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Σύντομα θα βγούμε από αυτή την περιπέτεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κάνει τον απολογισμό του για τον έναν χρόνο πανδημίας στην χώρα.

Ήταν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της 26ης Φεβρουαρίου του 2020 όταν ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας ανακοίνωσε από το υπουργείο Υγείας το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του SARS- COv2 στη χώρα. Η «ασθενής μηδέν» ήταν μία 38χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη που το όνομά της γράφτηκε πρώτο στις σελίδες του κεφαλαίου της πανδημίας στην Ελλάδα. Από εκείνη την ώρα και μέχρι σήμερα οι λέξεις κορονοϊός, πανδημία, τεστ, ιχνηλάτηση, lockdown, εμβόλια, έχουν «εισβάλει» στις ζωές των ανθρώπων που παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις ελπίζοντας πως κάποια στιγμή θα επανέλθουν οι ζωές τους στην προ του κορονοϊού κανονικότητα. Στη μάχη αυτή ρίχτηκαν όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, ώστε να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τον «αόρατο εχθρό». Βασικό ρόλο έχουν οι ιχνηλάτες της Πολιτικής Προστασίας, οι άνθρωποι αυτοί που προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις επαφές των κρουσμάτων ώστε να «σπάσει» η αλυσίδα της διασποράς της νόσου.

«Όλοι μας στην Πολιτική Προστασία, εδώ και ένα χρόνο, από την πρώτη στιγμή που ο Πρωθυπουργός μάς ανέθεσε τον κεντρικό συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, είδαμε σε αυτή την πρωτοφανή απειλή ένα τεράστιο στοίχημα - το στοίχημα να αποδείξουμε ότι η χώρα μας μπορεί να έχει, μετά από δεκαετίες παραμέλησης, μια Πολιτική Προστασία αποτελεσματική, σύγχρονη, πραγματική ασπίδα για κάθε πολίτη» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. «Δημιουργήσαμε νέα ψηφιακά εργαλεία και αναπτύξαμε μια πρωτοποριακή διαδικασία ιχνηλάτησης των κρουσμάτων και των στενών επαφών τους και συνεχίζουμε κάθε μέρα αυτή την εξαντλητική διαδικασία που μας επιτρέπει να κρατάμε την πανδημία υπό έλεγχο, ακόμα και στην τρέχουσα, πιο επιθετική της φάση. Κατορθώσαμε να φέρουμε εις πέρας με τρόπο υποδειγματικό, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές που έκαναν την Ελλάδα πρότυπο παγκοσμίως, το άνοιγμα του τουρισμού και την ασφαλή επαναλειτουργία των διεθνών συνδέσεων της χώρας, δημιουργώντας ένα πρωτοποριακό σύστημα καταγραφής και επιτήρησης του επιδημιολογικού προφίλ κάθε ταξιδιώτη. Συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στον εθνικό σκοπό, στην επιχείρηση Ελευθερία, ενισχύοντας την επιχειρησιακή προσπάθεια των Ενόπλων Δυνάμεων για την ασφάλεια της διαμετακομιστικής αλυσίδας των εμβολίων, αλλά και δημιουργώντας τέσσερα mega εμβολιαστικά κέντρα - με το κέντρο Προμηθέας στο Μαρούσι, καθώς και αυτό στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, να λειτουργούν ήδη, εμβολιάζοντας χιλιάδες συμπολίτες μας κάθε μέρα. Και συνεχίζουμε», λέει ο κ. Χαρδαλιάς.

«Σε αυτή τη μάχη, εμείς στην Πολιτική Προστασία, μαζί με το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής που συνεισφέρουν σε προσωπικό και μέσα, δίνουμε κάθε μέρα, από την πρώτη στιγμή, τον καλύτερό μας εαυτό. Ένα χρόνο μετά το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας, βρισκόμαστε πια -χάρη στο εμβόλιο- στην τελική ευθεία πριν το τέλος αυτής της τεράστιας δοκιμασίας. Μέχρι τον Μάιο, όπως έχει αναφέρει και ο Πρωθυπουργός, θα μπορούν να εμβολιαστούν όλοι όσοι είναι άνω των 60 ετών και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα. Θα είναι μια μεγάλη ανάσα για το σύστημα υγείας και ευελπιστούμε ότι θα μας επιτρέψει μια σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα», υπογραμμίζει ενώ καλεί τους πολίτες να δείξουν λίγη ακόμα επιμονή και προσήλωση στα μέτρα προστασίας. «Με λίγη, λοιπόν, ακόμα επιμονή και προσήλωση στα μέτρα προστασίας, με τη συνεργασία και την υπομονή των πολιτών που τόσο έχουν στηρίξει την προσπάθειά μας, αλλά και την αυταπάρνηση όλων των στελεχών μας που καθημερινά δίνουν τη μάχη, θα μπορέσουμε σύντομα να βγούμε από αυτή την περιπέτεια».