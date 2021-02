Life

“YFSF - All Star”: Στικούδη, Ελευθερίου και Μπρεάζου μιλούν για την λαμπερή πρεμιέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε οι αγαπημένοι καλλιτέχνες για το εντυπωσιακό σόου μεταμφιέσεων, τις εμπειρίες τους και τα μέλη της κριτικής επιτροπής.