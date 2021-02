Κοινωνία

Ντελιβεράς σκοτώθηκε σε τροχαίο

Τραγωδία με θύμα έναν νεαρό άνδρα, αργά το βράδυ του Σαββάτου.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμη ένας νέος άνθρωπος, ένα παλικάρι μόλις 20 χρόνων, οδηγός μηχανής, έχασε την ζωή του στην άσφαλτο.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε γύρω στις 23:10 του Σαββάτου, στην Ραφήνα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία., η μηχανή που οδηγούσε ο άτυχος 20χρονος συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 29χρονος. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός της μηχανής.

Πληροφορίες του iselida.gr αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν διανομέα φαγητού, ο οποίος σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας, "στην κάθοδο στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, όταν ΙΧ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες παραβίασε σήμα Στοπ και έπεσε πάνω στη μοτοσικλέτα".