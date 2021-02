Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ντέρμπι με φόντο την Ευρώπη

Και οι δυο χρειάζονται τη νίκη στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στη «μάχη» της διεκδίκησης ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Οι αποστολές των ομάδων.

Το μεγάλο ντέρμπι της Αθήνας, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής της Super League. Τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, οι δυο ομάδες χρειάζονται τη νίκη στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (19:30), στη «μάχη» της διεκδίκησης ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Οι «πράσινοι» του Λάζλο Μπόλονι έρχονται από την πρώτη ήττα μέσα στο 2021, το 1-0 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ωστόσο στα ντέρμπι δείχνουν σαφώς πιο βελτιωμένο πρόσωπο, όπως φάνηκε στο πρόσφατο 2-1 επί του πρωτοπόρου Ολυμπιακού.

Ο Μπόλονι δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μπαρτ Σένκεφελντ ο οποίος ακολούθησε ξανά ατομικό πρόγραμμα λόγω των ενοχλήσεων που έχει εδώ και μέρες στον αστράγαλο, ενώ αποκλείστηκε και ο Γιουνούς Σανκαρέ.

Στην 21μελή αποστολή βρίσκονται οι: Διούδης, Ξενόπουλος, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Μακέντα, Καρλίτος, Χατζηγιοβάνης, Χατζηθεοδωρίδης, Σάντσες, Νιάς, Βιγιαφάνιες, Αϊτόρ, Ενγκμπακοτό, Ιωαννίδης, Αθανασακόπουλος, Καραγιάννης, Πούγγουρας, Αλεξανδρόπουλος, Μολό, Μαουρίσιο, Καμπετσής.

«Πληγωμένοι» από τους πολλούς τραυματισμούς οι «κιτρινόμαυροι» του Μανόλο Χιμένεθ, φιλοδοξούν να πάρουν - επιτέλους - ένα ντέρμπι, σπάζοντας το αρνητικό σερί που «τρέχουν» από την περασμένη σεζόν.

Στην 22μελή αποστολή της Ένωσης συμπεριλήφθηκαν τόσο ο Σάκχοφ, που ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του, όσο κι ο Βασιλαντωνόπουλος. Στην αποστολή της ΑΕΚ βρίσκονται οι εξής 22 ποδοσφαιριστές: Τσιντώτας, Αθανασιάδης, Λόπες, Νεντελτσιάρου, Λάτσι, Σβάρνας, Χνιντ, Νταντσένκο, Ραντόνια, Μιτάι, Βασιλαντωνόπουλος, Σιμάνσκι, Κρίστιτσιτς, Μάνταλος, Σάκχοφ, Μαχαίρας, Γκαρσία, Ανσαριφάρντ, Αλμπάνης, Τάνκοβιτς, Κοσίδης, Χριστόπουλος.