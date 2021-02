Κοινωνία

Πάρνηθα: έκλεισε η Λεωφόρος Πάρνηθος, λόγω… ομίχλης

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Με ανακοινωση της, γύρω στις 11:00, η Ελληνική Αστυνομία ενημέρωσε ότι «λόγω πυκνής ομίχλης στο όρος Πάρνηθα, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Πάρνηθος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς καζίνο».

Η κυκλοφορία είχε διακοπεί από το ύψος του Μουσείου «Το Πάρκο των Ψυχών».

Γύρω στις 13:00, η Αστυνομία προχώρησε σε άρση της απαγόρευυσης, αποδίδοντας εκ νεου τον δρόμο στην κυκλοφορία.

Σημειώνεται ότι κάθε Σαββατοκύριακο και κυρίως κάθε Κυριακή, η Πάρνηθα "βουλιάζει απο κόσμο", ειδικά την περίοδο του lockdown, καθώς μαζικά κάτοικοι του Λεκανοπεδίου επισκέπτονται την περιοχή για περίπατους και αθλητικές δραστηριότητες.