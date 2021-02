Οικονομία

Πότε πληρώνονται 534 ευρώ και επιδόματα

Οι ημερομηνίες καταβολής για τα επιδόματα ανεργίας και μια σειρά άλλων βοηθημάτων. Πότε θα καταβληθεί το επίδομα για τις αναστολές συμβάσεων του Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

«Πληρωμές ύψους 380 εκατ. ευρώ περίπου σε 747.768 δικαιούχους θα γίνουν την περίοδο 1-5 Μαρτίου 2021. Μεταξύ άλλων, στις 5 Μαρτίου θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή το Φεβρουάριο. Ειδικότερα:

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα γίνουν στις 5 Μαρτίου 2021 οι εξής καταβολές:

Αναστολές συμβάσεων εργασίας μηνός Φεβρουαρίου

Αναστολές συμβάσεων εργασίας παρελθόντων μηνών για τις οποίες έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις

Μονομερείς Δηλώσεις τουρισμού κλπ. παρελθόντων μηνών

Μηχανισμός ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, επίδομα αδείας

Εκτιμάται ότι το συνολικό ύψος των πληρωμών είναι της τάξης των 250 εκατ. ευρώ και αφορά σε 570.000 περίπου δικαιούχους.

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 1-5 Μαρτίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές:

10,5 εκατ. ευρώ σε 17.700 δικαιούχους για επιδόματα ασθενείας, μητρότητας, κηδείας

17 εκατ. ευρώ σε 920 δικαιούχους για την απονομή εφάπαξ

530 χιλ. ευρώ σε 530 δικαιούχους για το εξωϊδρυματικό επίδομα και το επίδομα συμπαράστασης του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ

5.500 χιλ. ευρώ σε 11 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης

Έκτακτες πληρωμές

321 χιλ. ευρώ σε 907 δικαιούχους για την συμπληρωματική καταβολή δωρόσημου

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

52 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 116.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

42,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 29.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

6,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 12.700 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι από αύριο Δευτέρα ξεκινά η καταβολή του πρώτου μήνα της παράτασης των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Ιανουάριο».